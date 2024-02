Új anakondafajt fedeztek fel, ami egyből át is vette a világ legnagyobb kígyója címet

Bryan Fry, az ausztrál Queenslandi Egyetem méregkutató laboratóriumát vezető biokémikus és kutatócsoportja az Ecuador amazóniai régiójában élő őslakos néptől, a waoraniktól kapott meghívást, hogy mintákat gyűjtsenek az anakondák egy olyan populációjából, amely a helyiek szerint a világ legnagyobb kígyóit foglalja magában.

A Dél-Amerikában és Trinidad szigetén honos zöld anakonda vagy nagy anakonda (Eunectes murinus) néven ismert óriáskígyó a legnagyobb és legnehezebb ismert kígyófaj, amelynek nőstény egyedei átlagosan 4,6 méter hosszúra nőnek, míg a hímek jó, ha elérik a 3 métert. Súlyukat jóval nehezebb mérni, de valahol 30 és 80 kilogramm között mozognak átlagban Bár egyes feljegyzések 7-8 méteres anakondákról is beszámoltak már a történelem során, a valaha tanulmányozott legnagyobb egyed 5,21 méter hosszú és 97,5 kilogramm volt.

Fry és csapata most ennél is nagyobb anakondákat fogott be azon a 10 napos expedíción, amelyre a bennszülött vadászok vitték őket a dzsungelben. A sekély vizekben több óriási egyedet is láttak, az egyik nőstényt például 6,3 méter hosszúra mérték, de a waoranik beszámolói szerint a környéken akár 7,5 méter hosszú és több száz kilogrammot nyomó zöld anakondák is feltűnhetnek.

Miután tanulmányozták a gigászi kígyókat, a kutatók megállapították, hogy egy új fajról van szó, amit északi zöld anakondának (Eunectes akayima) neveztek el – és javasolták, hogy a zöld anakondát nevezzék át déli zöld anakondára.

photo_camera Az északi zöld anakonda egyik megpillantott egyede Fotó: Bryan Fry

Fry szerint az északi faj közel 10 millió évvel ezelőtt vált el a délitől, és a két faj genetikai állománya 5,5 százalékban tér el egymástól. Ez kevésnek hangozhat, pedig valójában óriási különbséget takar – az ember és a csimpánz genomja például csak kb. 2 százalékban különbözik.

A felfedezést ráadásul meg is örökítették, hiszen az expedíciót a National Geographic forgatócsoportja is elkísérte, amely a Disney+ Will Smithszel készülő sorozatának, a Pole to Pole-nak egy részét vette fel Ecuadorban. A műsor tudományos szakértője, Fry szerint „az Amazónia szívébe tett utazásunk, amit Penti Baihua waorani törzsfőnök meghívása tett lehetővé, igazi kultúraközi vállalkozás volt”. Az őslakos kísérőknek azzal hálálták meg a lehetőséget, hogy társszerzőkként tüntették fel őket a tanulmányban.

A kutatók hangsúlyozták, hogy az amazóniai ökoszisztéma többi fajával együtt ezek a ritka anakondák is hatalmas kihívásokkal néznek szembe az erdőirtások, az olajszennyezés és a klímaváltozás hatásai miatt. Következő kutatásukban ezért az olajszennyezésből származó petrolkémiai anyagok hatását vizsgálják majd az anakondák és más amazóniai fajok termékenységére és szaporodásbiológiájára.