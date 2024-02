Tömegek állnak sorba, hogy megszagolják a világ egyik legnagyobb és legbüdösebb virágját

Tömegeket vonzott szerdán a San Franciscóban található Kaliforniai Tudomány Akadémia múzeumába az a titánbuzogány, amely kedd délután kezdett virágozni – írja az AP hírügynökség. A látogatóknak az első napon akár egyórás sort kellett kiállniuk, hogy a virágzat közelébe juthassanak.

Az átlagosan több mint 2 méteres magasságot elérő Amorphophallus titanum (vagyis alaktalan óriáspénisz) angolul hullavirág (corpse flower) néven is ismert, és csak 7-10 évente virágzik, akkor is csak 1-3 napig. Becenevét, mármint az angolt, szúrós szagáról kapta, amely a látogatókat rothadó étel vagy izzadt zokni szagára is emlékeztette.

„Gyakorlatilag egy halott tetem szagát utánozza, hogy a legyeket rávegye, hogy kapcsolatba lépjenek vele, virágport szedjenek róla, és azt más virágokhoz szállítsák” – mondta a virág különös ismertetőjegyéről Lauren Greig, az akadémia kertészmérnöke.

Az intézmény 2017-ben kapta ajándékba a Mirage névre hallgató virágot, amely ugyan 2020 óta szerepel a múzeum esőerdő-kiállításán, de az idei volt az első virágzása.

A titánbuzogány kizárólag az indonéziai Szumátra szigetének nyugati részén honos, de botanikus kertekben és magángyűjteményekben a világ számos részén megtalálható. A növény föld alatti gumóját, amely 50-75 kilogrammos is lehet, Szumátrán élelmiszerként is felhasználják magas keményítőtartalma miatt.

photo_camera A nyugat-szumátrai Palupuah-erdőben 2022 decemberében fedezték fel a valaha talált egyik legnagyobb titánbuzogányát, ami 4,39 méter magasra nőtt. Fotó: ADI PRIMA/Anadolu via AFP

A Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) a veszélyeztetett fajok közé sorolja a titánbuzogányt, amelynek már kevesebb mint ezer példánya élhet a vadonban.

A kaliforniai virágzást a Youtube-on élőben is lehet követni – igaz, a jelek szerint éjjeli világítást nem szerveztek a közvetítésre.