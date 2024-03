Ész Ventura: Nektek hány embert sikerült megmenteni a süllyedő hajóról?

188. feladványunkban egy süllyedő hajóról kellett embereket menteni. A hajón két egyforma méretű hatfős mentőcsónak és négy pár evező található. Attól függően, hogy hányan eveznek (egy, kettő, három vagy négy ember), rendre 15, 12, 9 vagy 6 perc alatt érik el a legközelebbi szigetet teli csónakkal. Ha csak evezősök ülnek a csónakban, akkor ugyanekkora távot rendre 10, 7, 5 és 4 perc alatt tudnak megtenni. Az evezőket szabadon átcsoportosíthatják. Tegyük fel, hogy senki nem tud úszni, tehát csak mentőcsónakban lehet megmenekülni. Hány embert tudtok megmenteni, ha a hajó 39 perc múlva elsüllyed?

Ha valaki a csónakban van, az már megmenekült!

Ha két evezőt teszünk mindkét csónakba, és visszafele (a hajó irányába) két ember evez, akkor 12 + 7 = 19 perc alatt fordul egy csónak, és kétszer négy főt tudnak partra tenni. 38 perc alatt tehát partra tesznek 16 embert, és még visszaérnek a hajóhoz, ami 1 perc múlva süllyed végleg el, tehát még 8 ember be tud szállni a két csónakba, és így az evezősökkel együtt még 12 ember megmenekül, vagyis összesen 12 + 16 = 28 ember. Vegyük észre, hogy 39 perc alatt nem kell minden menekültet a szigetre juttassunk, az is elég ha egy részük még a csónakban van, amikor a hajó elsüllyed, hiszen ők ki tudnak még evezni.

Nézzük mi a helyzet akkor, ha az egyik csónakba 1, a másikba pedig 3 evezőt teszünk, és visszafele most is annyian eveznek, ahány evező van a csónakban. Ekkor az egyik csónak 15 + 10 = 25 percenként fordul, és 5 embert tud partra tenni, míg a másik 9 + 5 = 14 percenként fordul, de csak 3 embert tud partra tenni. Az előbbi csak egyszer, az utóbbi pedig kétszer tud fordulni, így sajnos csak 5 + 6 + 12 = 23 embert tudnak megmenteni. De ha 42 percük lenne, hogy a háromevezős csónak háromszor is fordulhasson, még akkor is csak hárommal több, azaz 26 embert tudnának megmenteni, tehát ez a verzió nem jó.

El lehet még képzelni olyan esetet is, hogy kevesebben eveznek visszafele, például a kétevezős csónakkal csak egy ember evez vissza. Nézzük meg ekkor hogyan alakulnak az idők. Ekkor 12 + 10 = 22 perc alatt fordul meg a csónak, és 5 embert tesz partra. Sajnos két ilyen fordulás nem fér bele, sőt másodszorra akkor sem érnének vissza, ha már két ember evezne. Csak akkor tudnának egy második fordulót tenni, ha hárman eveznének visszafele, vagyis az egyik csónak át kell adjon egy evezőt a parton, de így csak az egyik csónak tud második fordulót tenni. Ebben az esetben partra tesznek az első fordulóban 10 embert, és az a csónak, amelyik átadja az evezőit, az partra tesz még 6 embert, míg a másik csónak partra tesz 3 embert, és 3 evezőssel visszamennek még a hajóhoz, amiről az utolsó pillanatban az evezősökkel együtt megmenekül még 6 ember, ami összesen 25 ember.

Lehet gondolkodni még különböző trükkökön, de úgy néz ki, hogy a legegyszerűbb megoldás a legjobb, és 28 embernél többet nem lehet megmenteni.