Egekben a Magyarországi császármetszések száma

Tovább nőtt a császármetszések aránya Magyarországon, derül ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által közzétett, kizárólag az állami kórházakra vonatkozó adatokból. Tavaly összesen 79429 szülést regisztráltak állami fenntartású kórházban, amiből 32453 történt császármetszéssel, ez a szülések 40,86 százalékát teszi ki.

A Császárvonal kiemeli továbbá, hogy több mint 3 ezerrel kevesebb gyerek született tavaly, mint 2022-ben. Így annak ellenére nőtt a császármetszéssel születő csecsemők aránya, hogy a beavatkozások száma valójában csökkent is.

A statisztikából hiányoznak a magánszülészetekre vonatkozó mutatók (ezek a Válasz Online cikke szerint még magasabbak lehetnek, mint az állami kórházakra vonatkozók), viszont azt az állami ellátásból gyűjtött adatokból is lehet látni, hogy Magyarországon 2015 óta (38,46 százalék) folyamatosan emelkedett a császármetszések aránya.

A legtöbb gyermek a NEAK adatai szerint a Debreceni Egyetem Klinikai Központban született, a legkevesebb pedig a fővárosban, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben. Itt mindkét csecsemő császármetszéssel jött világra. A második legkevesebb csecsemő (156) a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézetben született.

A császármetszések aránya a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézetben volt a legmagasabb (57,36 százalék), a legalacsonyabb pedig a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban (26,17 százalék).

De még a háborítatlan szülések szempontjából legjobban teljesítőnek tűnő kórházban is jócskán meghaladja a császármetszések száma az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait. Ideális esetben ugyanis csak a szülések 10-15 százalékában kellene alkalmazni a beavatkozást. Ennek ellenére világszerte a szülések kb. 30 százaléka történik császármetszéssel (az OECD átlag is hasonló a legutolsó rendelkezésre álló adatok alapján), az országok között azonban óriási a szórás: egyes afrikai régiókban alig 7 százalékban alkalmazzák a beavatkozást, Kelet-Ázsiában viszont a szülések több mint 63 százalékánál.

Az Egyesült Államokban részletes statisztikák állnak rendelkezésre arról is, hogy mely államokban hogyan alakul a császármetszések száma, ráadásul 2012 és 2022 között sikerült 2 százalékkal csökkenteni a császármetszések arányát is. A brit statisztikák az életkor, valamint a jövedelmi helyzet és a születés módja között tárnak fel kapcsolatot, a legalacsonyabb és a legmagasabb jövedelműek inkább természetes úton szülnek, a legtöbben pedig a 25-34 éves korosztályból választanák a császármetszést.

photo_camera Ikerszülés császármetszéssel Fotó: PASCAL BACHELET/BSIP via AFP

A hasi nagyműtétnek számító eljárást ma már a szülők is kérhetik, de rutinbeavatkozásnak számít a kockázatos terhességek esetén. Annak hátterében, hogy miért emelkedik ilyen meredeken – egyébként nem csak Magyarországon – a császármetszések száma, sok tényező állhat, kezdve a félelemtől, a születési dátum kulturális fontosságától vagy a szülés medikalizációjának szintjétől.

photo_camera Globális és régiós változások a császármetszések arányában. Gyakorlatilag az egész világon nő a műszeres szülések száma. Fotó: Betran et. al./BMJ

A 2023 novemberében a Qubitnek nyilatkozó Munkácsi Eszter szülésznő, ciklustudat-oktató és női segítő szerint a legtöbb beavatkozást el lehetne kerülni a szülések során, ha a nőket emlékeztetnék arra, hogy képesek a szülésre és megfelelő felkészítésben részesülnek. Hasonlóképp vélekedik a cikkben ugyancsak megszólaló Eva Rose dúla is, aki különböző szülések dokumentálásával, bemutatásával és egy szülésfelkészítő tanfolyammal igyekszik a leendő szülők segítségére lenni.