Egy friss jelentés az orosz hírszerzés munkájához köti a Havanna-szindrómát

A világ számos pontján jelentkezett amerikai diplomaták körében a fejfájással, szédüléssel, koncentrációs nehézséggel és fülzúgással járó tünetegyüttes, aminek kifejezett orvosi magyarázata nincs. MRI-felvételeken semmilyen agyi elváltozást nem észlelnek az érintetteknél és más orvosi vizsgálati módszerekkel sem tudják kimutatni a tünetek okát, írja a BBC.

A tünetegyüttest Havanna-szindrómaként emlegetik, mert az első esetet Kuba fővárosában jelentették még 2016-ban. Gyanús eseteket már előtte két évvel is regisztráltak Németországban, az új jelentés szerint ezekkel együtt mostanáig több mint 1000 bejelentés érkezett.

A kialakulásának hátterében álló tényezők egyelőre ismeretlenek, ami viszont közös az esetekben, hogy minden, a szindrómát megtapasztaló diplomata munkája valamilyen kapcsolatban áll Oroszországgal. Ezért a friss médiavizsgálat, amit az Insider, a Der Spiegel és a CBS 60 Minutes készített azt állítja, hogy az érintettek valamiféle speciális támadás áldozatai lehetnek.

Ezt az állítást erősíti az is, hogy a 29155 néven ismert orosz hírszerző egység egyik tagja „nem halálos akusztikus fegyverek" fejlesztéséért kapott elismerést. Ugyanakkor egy korábbi CIA-állásfoglalás is kimondta, hogy nem orosz támadás miatt alakul ki a Havanna-szindróma, valamint Oroszország is tagadja a vádakat.