Skóciában felfüggesztették a pubertásblokkolók felírását 18 év alattiaknak

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) a múlt héten jelentette be, hogy egy átfogó vizsgálat eredményeként nem támogatja tovább a pubertásblokkoló gyógyszerek felírását a 18. életévüket még nem betöltött pácienseknek. Ennek következményeként most Skócia egyetlen, kiskorúak részére fenntartott genderidentitás-klinikája felfüggesztette a pubertásblokkolók felírását gyerekeknek, míg a 16-17 éves új pácienseknek már ahhoz is meg kell várniuk a 18. életévük betöltését, hogy más hormonkezeléseket kapjanak.

A pubertásblokkolók eredményességét évekig vizsgáló gyermekorvos, Hilary Cass kutatása szerint a gyerekeket cserbenhagyták a nem megfelelő mennyiségű és minőségű kutatások, amelyek eredményeként csak „feltűnően gyenge” bizonyítékok állnak rendelkezésre a pubertásblokkolók működésére.

Ezek a gyógyszerek a pubertást kiváltó hormonok felszabadulásának elfojtásával hatnak, és gyakran írják fel a nemüket megkérdőjelező gyerekeknek, hogy megállítsanak olyan fizikai változásokat, mint a mellek vagy az arcszőrzet fejlődése. Bár az Egyesült Királyságban gyorsan emelkedik a nemi identitásukat megkérdőjelező vagy nemi diszfóriát tapasztaló fiatalok száma, Angliában kevesebb mint száz gyerek szed pubertásblokkolót, Skóciában pedig valószínűleg ennél is kisebb a számuk.

A 18 év alatti skót fiatalok kizárólag a glasgow-i Sandyford klinikán jelentkezhetnek a kezelésére, ahová a háziorvosukon keresztül is kérhetnek beutalót – a BBC Scotland News által kikért adatok alapján 2023 végén 1100 páciens állt a várólistán. A klinikán a pubertásblokkolók mellett gendermegerősítő hormonokat (pl. tesztoszteront vagy ösztrogént) is biztosítottak a 16-17 éveseknek.

„A Cass-féle felülvizsgálat megállapításai fontosak, és áttekintettük annak hatásait a klinikai útvonalainkra. A következő lépés az lesz, hogy a skót kormánnyal és tudományos partnerekkel együttműködve olyan bizonyítékokra teszünk szert, amelyek lehetővé teszik, hogy biztonságos ellátást nyújtsunk a pácienseinknek” – mondta Emilia Crighton, az NHS Glasgow-környéki ágának közegészségügyi igazgatója.

A Scottish Trans nevű szervezet nevében Vic Valentine kifejezte, hogy a pubertásblokkolók felírásának szüneteltetése rossz döntés, ami „árt a transz gyerekeknek és fiataloknak”. A szervezet nyilatkozata szerint „ezt a döntést olyan környezetben hozták meg, ahol a transz emberek tapasztalatainak és életének valóságát szinte naponta megkérdőjelezik a média és egyes politikai körök egy részében. Emiatt aggódunk, hogy a döntést inkább ez a kontextus befolyásolta, és nem kizárólag a transz gyerekek és fiatalok érdekeinek figyelembevétele.”