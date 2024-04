WHO: Hatalmas a kockázata annak, hogy a H5N1 állatokról emberekre is átterjed

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) aggódik a H5N1 madárinfluenza terjedése miatt, amelynek emberek esetében „rendkívül magas" a halálozási rátája – írja cikkében a Guardian.

A 2020-ban kezdődött járvány eddig több tízmillió baromfi pusztulásához vezetett. Az utóbbi időben a vírus több emlős fajon – többek között az amerikai házi szarvasmarhákon – belüli terjedése megnövelte az emberre való átterjedés kockázatát is - állítja a WHO.

A múlt hónapban a tehenek és a kecskék is felkerültek a veszélyben levő fajok listájára, és az, hogy bennük is kialakulhat a H5N1 madárinfluenza, a szakértőket is meglepte. Az Egyesült Államok hat államában tizenhat állatállomány fertőződött meg, a hatóságok pedig beszámoltak egy fertőzött személyről is, akire szarvasmarháktól terjedt át a vírus, és jelenleg lábadozik.

Arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy a H5N1 vírus az emberek között is terjedne. Azonban abban a több száz esetben, amikor az elmúlt 20 év során emberek állatokkal való érintkezés nyomán fertőződtek meg, a halálozási arány rendkívül magas, mivel az embereknek nincs természetes immunitásuk a vírussal szemben - mondja a WHO egyik vezető kutatója, Jeremy Farrar.

A H5N1 1997 óta okoz szórványosan emberi megbetegedéseket. A WHO adatai szerint 2003 és 2024 között világszerte 23 országból 889 H5N1 okozta megbetegedést és 463 halálesetet jelentettek, ami 52%-os halálozási arányt jelent.