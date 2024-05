Felfegyverzett robotkutyákat tesztelnek az amerikai tengerészgyalogságnál

Az Egyesült Államok tengerészgyalogságának különleges műveleti parancsnoksága (MARSOC) harci robotokat tesztel – adta hírül a War Zone. Ezekhez a Ghost Robotics négylábú robotját (robotkutyáját), illetve az Onyx Industries távirányítható fegyverrendszerét használják. A MARSOC egyelőre két robotot rendelt, amelyek közül az egyiket egy 6,5 mm-es Creedmoor gépkarabéllyal szereltek fel, a másikat pedig egy 7,62 x 39 mm-essel.

A MARSOC nem csak fegyveres felhasználással kísérletezik: a robotkutyákat egyebek mellett felderítésre vagy olyan terepen történő munkára is használhatják majd, ahol az emberek nehezen, vagy egyáltalán nem tudnának mozogni, de bevethetők lennének ott is, ahol most valódi kutyákkal dolgoznak.

Céloz, de nem lő

Az Onyx fegyverrendszere a cég közleménye szerint képes bizonyos fokú autonómiára, de ez a mostani tesztekben kimerül annyiban, hogy mesterséges intelligencia segítségével azonosítja a célpontokat, amelyeket egy emberi operátornak jelent, aki dönthet a tűzparancs kiadásáról – erre a tengerészgyalogság által tesztelt rendszer egyébként sem lenne alkalmas.

Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne ilyen rendszert fejleszteni, vagy ne lennének már ilyenek: az Ars Technica szerint az autonóm fegyverrendszerek egyre nagyobb kihívást jelentenek a robotkutyák világában is.

A technika ellenzői attól tartanak, hogy az embernek nem sokáig lesz majd helye a döntéshozatalban, ahogy egyre fejlettebb és autonómabb rendszereket fejlesztenek, ezért arra szólítják fel a döntéshozókat, hogy gondoskodjanak a szektor szabályozásáról, sőt, a „gyilkos robotok” megelőző tiltása mellett is érvelnek, mondván, hogy ezek a rendszerek sehogy sem tudnak megfelelni a nemzetközi humanitárius és emberi jogi törvényeknek sem.