Egy üstökös darabja lehetett a Portugália felett áthúzó fényes meteor

Több mint 160 ezer kilométer/órával, egy átlagos aszteroida sebességének mintegy kétszeresével száguldott az a meteor, ami beragyogta Portugália és Spanyolország egét május 18-án éjfél előtt néhány perccel, írja a New York Times.

link Forrás

A meteornak azonban nemcsak a sebessége, hanem a pályája is szokatlan volt, ami arra enged következtetni, hogy valójában egy üstökös leszakadó darabjáról van szó. Az üstökös pályája kb. 60 kilométerrel az Atlanti-óceán felett semmisült meg a Föld légkörében, az Európai Űrügynökség (ESA) szerint végül egyetlen darabja sem érte el a felszínt.

Bár a hétvégi jelenség különlegesnek számít, valójában nem ritka, hogy üstökösök hullócsillagokat hoznak létre. Nyaranta a Perseidák jelentenek csodálatos látványt akkor, amikor a Föld áthalad a Swift-Tuttle üstökös által hátrahagyott törmelékfelhőn.

A látványon túl az üstökös érkezése azért is izgalmas jelenség, mert teljesen váratlanul lepte meg az utcán ünneplő embereket a hullócsillag. Az észlelés hiányosságait azonban a következő években bővülő obszervatóriumhálózat oldhatja meg, ezekkel már a hasonló objektumokat is érzékelni lehet majd, így arra is fel lehet készülni, hogy megakadályozzák, hogy kárt okozzanak a Földön.