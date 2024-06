Vegán szponzora miatt tiltották ki Amerika elsőszámú hot dog evő versenyéről a műfaj ikonját, Joey Chestnutot

A talán legismertebb hot dog evő sztár, Joey Chestnut a médiából értesült arról, hogy 19 év után először nem vehet részt az Egyesült Államok elsőszámú hot dog evő versenyén, miután leszerződött egy vegán hot dogokat is gyártó céggel, a műhúsburgereiről elhíresült Impossible Foodsszal.

„Döbbenten értesültünk arról, hogy Joey Chestnut egy növényi alapú hot dogokat forgalmazó rivális márka képviseletét választotta ahelyett, hogy részt venne a 2024-es Nathan's Famous Fourth of July Hot Dog Eating Contesten” – közölte kedden a kajaversenyek lebonyolításáért felelős Major League Eating (MLE). A szervezet jelezte, hogy Chestnut még mindig részt vehet a hagyományosan minden év július 4-én megrendezett versenyen, de csak akkor, ha lemond az Impossible Foods szponzorációjáról.

A tévében is közvetített versenyt korábban 16 alkalommal megnyerő Joey Chestnut tartja a hot dog evés világrekordját, miután a 2021-es versenyen 10 perc alatt 76 egész hot dogot tömött magába. Emellett számos más étkezési rekordot magáénak tudhat a 40 éves sztár:

6 perc alatt 25,5 fagylaltszendvicset,

8 perc alatt 141 keményre főtt tojást,

10 perc alatt 23 húsos pitét,

30 perc alatt pedig 182 csirkeszárnyat fogyasztott el.

A férfi csalódottságát fejezte ki az X-en közzétett nyilatkozatában, hiszen most is azért edzett a versenyre, hogy megvédje a címét. Ráadásul igazságtalannak is érzi a kitiltást: „Csak hogy tisztázzuk, nincs szerződésem az MLE-vel vagy a Nathansszel, és azért igyekeznek megváltoztatni az eddigi szabályokat, hogy megmondják, milyen más partnerekkel dolgozhatok együtt.”

photo_camera Joey Chestnut éppen felállítja a hot dog evés akkori világrekordját 2018. július 4-én, a függetlenség napján. Fotó: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP

A New York Post forrásai szerint Chestnut tavaly 200 ezer dollárt (kb. 73 millió forint) kapott a hot dog evő versenyen való részvételért, majd 1,2 millió dollár (kb. 440 millió forint) értékben ajánlottak neki négyéves szerződést – az Impossible Foodsszal kötött üzletről viszont egyelőre semmit sem lehet tudni.

Joey Chestnut mindenesetre kitartást kíván rajongóinak, és ahogy az X-en írta: „Biztosak lehettek benne, hogy hamarosan újra láthattok majd enni!! MARADJATOK ÉHESEK!”

