A klímaváltozás veszélyesen növelheti a gombás fertőzések kockázatát

A kínai kórházakban előforduló gombás fertőzések vizsgálata olyan típusú megbetegedéseket tárt fel, amilyenek korábban nem fordultak elő a humán praxisban – írja a Science.

A Nature Microbiology folyóiratban megjelent tanulmány Science-nek nyilatkozó szerzői úgy vélik, hogy eredményeik alátámasztják azt a teóriát, amely szerint a globális felmelegedés felgyorsíthatja a kórokozó gombák evolúcióját, jelentősen növelve az ilyen típusú fertőzések közegészségügyi kockázatát. A rangos tudományos orgánum szerint a kérdés az, hogy a klímaváltozás okozta magasabb hőmérséklet segíthet-e az emberi környezetben élő gombáknak az emberi test melegéhez való alkalmazkodásban és a rezisztencia kialakulásában.

A kutatók 2009 és 2019 között 96 kórházban gyűjtött vérmintákban kerestek gombákat. A több ezer összegyűjtött gombatörzs közül az élesztőgombákhoz sorolt Rhodosporidiobolus fluvialist két, egymással kapcsolatban nem álló beteg véréből is izolálták. A gomba mindkét esetben rezisztensnek bizonyult az életveszélyes gombás fertőzések kezelésére világszerte bevetett flukonazol és caspofungin hatóanyagú fungicidekre.

Kontrollkísérletként a kutatók legyengült immunrendszerű egereket fertőztek meg a gombával. A laborállatok szervezetében gyorsan agresszívvé váló kórokozók laborvizsgálata arra is fényt derített, hogy 37 Celsius-fokos hőmérsékleten 21-szer gyorsabban halmozták fel a mutációkat, mint a 25 fokos környezetben. Ráadásul magasabb hőmérsékleten tenyésző változat az amfotericin-B hatóanyagú fungiciddel szemben is rezisztensnek bizonyult.

photo_camera Különféle fungicidekkel kezelet Rhodosporidiobolus-tenyészetek Fotó: Wang et aI

Arturo Casadevall, a Johns Hopkins Egyetem mikrobiológusa a Science-nek elmondta, hogy mivel a gombák jól érzik magukat a hidegben is, az emberi szervezettel megegyező hőmérséklet olyan stresszreakciót válthat ki belőlük, amely a rezisztenciát okozó mutációkhoz vezethet. Szerinte „hasonló változások a nagyon meleg napokon is megtörténhetnek". Ami azt jelentheti, hogy az éghajlatváltozás a gombás fertőzések gyakoribbá válása mellett azzal is járhat, hogy az ilyen kórokozók rezisztenciája is fokozódhat.

A Science által megkérdezett epidemiológus és mikológus szakértők szerint csekély a valószínűsége, hogy a szóba jöhető „fertőző” gombatörzsek többsége így reagálna a felmelegedésre, ugyanakkor a kínai eredmények arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás váratlan folyamatokat gerjeszt a mikrobiológiai ökoszisztémákban is.

