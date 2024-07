Találtak egy földi növényfajt, amely a Mars zord környezetében is vígan elélhet

A szélsőséges száraz vidékeken világszerte megtalálható mohafaj, a Syntrichia caninervis olyan környezetekben is képes túlélni, amelyek szinte minden más élőlény számára halálosak, ami kutatók szerint arra utal, hogy akár a Marson is vígan élhetne. A kínai Ürümcsiben található Hszincsiangi Ökológiai és Földrajzi Intézet munkatársai brutális teszteknek vetették alá ezt a mohát.

A Föld legzordabb tájain, még az Antarktiszon is elterjedt fajról megállapították, hogy azután is képes regenerálódni, hogy öt éven át -80 Celsius-fokon, majd egy hónapig -196 Celsius-fokos folyékony nitrogénben tárolták. Az űrbeli környezet pontos szimulálása érdekében gammasugárzást is ráeresztettek: a mohának 500 gray sugárzás még hasznára is vált a regenerálódásban, de a 8000 gray fölötti dózisok már súlyos károkat okoznak – a legtöbb növénynek 500 gray ez a határ, egy ember viszont már 50 gray sugárzásba belehalhat.

A mérések után a marsi körülményeket modellező környezetbe helyezték a mohát, így 95 százalékban szén-dioxidot tartalmazó légkörben, -60 és +20 Celsius-fok között ingadozó hőmérsékletben, magas UV-sugárzásban és alacsony légköri nyomásban kellett túlélnie. Miután egy hetet töltött el ebben a környezetben, a Syntrichia caninervis 30 nap elteltével teljesen regenerálódott.

photo_camera Forrás: Wikimedia Commons

A kutatás a nyugati szakértőket nem nyűgözte le maradéktalanul. Mint a New Scientist írja, a feltételezések szerint a marsi talajban széles körben elterjedt, mérgező vegyületek, a perklorátok tényezőjével például nem foglalkoztak a kínai kutatók. A sydney-i Új-Dél-Walesi Egyetem száraz éghajlati környezeteket kutató ökológusa, David Eldridge szerint a mohának a földi kísérletekben is kellett a regenerálódási idő a szélsőséges körülményeknek való kitettség után, és ezt a Mars nem feltétlenül tudja biztosítani. „Ha van olyan növény, amely képes megélni a Marson, akkor az ez a moha” – mondta.

Eldridge szerint tehát ha a Marsra utazó űrhajósok elhelyeznének a felszínen egy keveset ebből a mohafajból, akkor ugyan túlélnének egy darabig, de valószínűleg nem tudnák elterjedni és kizöldíteni a vörös bolygót. A szintén ausztrál Wollongongi Egyetem munkatársa, Sharon Robinson szerint pedig már az sem világos, miért akarnánk egyáltalán a Marsra cipelni ezt az ehetetlen fajt, ami egy kevés oxigént is csak a megfelelő körülmények között tudna előállítani.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: