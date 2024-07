Maradandó agykárosodást okozhatnak az energiaitalos koktélok

Bár már régóta ismert, hogy a Red Bull vodkával nem igazán tesz jót az embernek, a monserratói Cittadella Egyetem egy friss kutatása szerint az alkohol és a koffein együtt még rosszabbat tesz az embernek, mint eddig hitték.

A neurobiológusok patkányokon vizsgálták az alkohollal felütött energiaital (ebben az esetben éppenséggel a Red Bull) idegrendszeri hatását, és arra jutottak, hogy a két szer együttes fogyasztása maradandó károsodásokat okoz. Azok a patkányok, akiket a koktéllal itattak, a későbbiekben is rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken, és a tanulási képességeik is romlottak. A vizsgálatokból az is kiderült, hogy az ital megzavarja az agysejtek közötti kommunikációt.

Kamaszkorban a legveszélyesebb

Egy korábbi, 2016-os kutatásban, ahol egereken vizsgálták a koffeines-alkoholos koktélok hatását, a fejlődő szervezetnél a kokainéhoz hasonlították. A mostani tanulmány is elsősorban a fiatalkori vedelés veszélyeire hívta fel a figyelmet, azok a patkányok, akiket ifjú korukban folyamatosan leitattak, később is rosszabbul teljesítettek a teszteken.

A mostani kutatás alapján úgy tűnik, hogy a két szer együttes fogyasztása viszont csökkenti a rövid távú memória kiesését – ez viszont ellentmond a korábbi kutatások eredményeinek.

Ahhoz, hogy az eredményeket meg lehessen feleltetni az alkohol és energiaital emberre gyakorolt hatásának, még további vizsgálatok szükségesek, mindenesestre a kutatók szerint már a korábbi kutatások alapján is valószínű, hogy a két szer keverése nem túl jó ötlet – a mostani eredmények pedig csak még inkább alátámasztják ezt az elméletet.