Sáhzamán király kisunokája

Egy lehetséges megoldás lehet az alábbi. Igaz ugyan, hogy azt a részfeladatot akarjuk megoldani, hogy csak két játékos van, de a procedúrába bevonhatunk egy harmadik játékost is. Legyen a szóban forgó két játékos A és B, C pedig egy harmadik, aki segít. A találjon ki két tetszőleges pozitív számot, X-et és Y-t, amiket súgjon meg B-nek. Ezután A is és B is adja hozzá X-hez a saját pontszámát, majd az összeget szorozzák meg Y-nal, és a kapott számokat súgják meg C-nek. C ebből el tudja dönteni, hogy kinek a pontszáma nagyobb, mert a számok sorrendisége nem fog megváltozni az elvégzett műveletek után. Az Y-nal való szorzásra azért van szükség, hogy C ne tudja visszakövetkeztetni még a pontszámaik különbségét se.