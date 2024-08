Új fosszíliák alapján még kisebb lehetett a legkisebb emberi faj, a Homo floresiensis

Az egyedek alacsony termete miatt már eddig is a hobbitokhoz hasonlított emberi rokonfaj, a Homo floresiensis még kisebb lehetett, mint gondolták – derül ki egy frissen talált fosszília vizsgálatából. A 2003-ban az indonéziai Flores szigetén felfedezett faj maradványait kutató régészek megállapították, hogy a floresi emberek még 50 ezer évvel ezelőtt is a szigeten élhettek, amikor a Homo sapiens már régen megtelepedett a közeli Ausztráliában.

Az első fosszíliákból arra következettek, hogy a faj egyedei körülbelül 106-107 centiméteresre nőttek, és kisebb méretű agyuk mellett az apró termetükhoz képest nagy fogaik voltak. A kevés fennmaradt fosszília miatt eredetük sokáig rejtélyes maradt: hol a Homo erectus korai ázsiai populációnak törpe leszármazottjainak, hol egy még ősibb afrikai humán faj sokáig életben maradt utódjainak gondolták.

photo_camera A Homo floresiensis és a Homo sapiens koponyája Forrás: Peter Brown, New England-i Egyetem

A kutatók most három új, 700 ezer éves fosszíliára bukkantak az első maradványokat rejtő barlangtól 75 kilométerre fekvő Mata Menge lelőhelyen. Ezek között volt egy apró felnőtt felkarcsont, amelynek tanulmányozása után megállapították, hogy az egyed testmagassága 100 centiméter lehetett, vagyis még alacsonyabb, mint a barlangban talált csontok egykori tulajdonosa.

„Ez a 700 ezer éves felnőtt felkarcsont nemcsak rövidebb, mint a Homo folersiensisé, hanem ez a legkisebb felkarcsont, amelyet a hominin fosszíliák leletanyagából világszerte ismerünk” – idézi az Independent a kutatás társvezetőjét, Adam Brummot.

Az ausztráliai Griffith Egyetem munkatársa szerint a ritka leletek további vizsgálatából az is kiderült, hogy a kisebb termetű egyed a Homo floresiensis közvetlen őséhez vagy egy régebbi variánsához tartozhatott, és kevésbé specializált fogazattal rendelkezett, mint a leszármazottjai.

photo_camera A Homo floresiensis arcának rekonstrukciója Forrás: Cicero Moraes

„Az új fosszíliák erősen arra utalnak, hogy a hobbitok története valóban akkor kezdődött, amikor a Homo erectus néven ismert korai ázsiai homininek egy csoportja valamilyen módon elszigetelődött ezen a távoli indonéz szigeten, talán egymillió évvel ezelőtt, és idővel drámai testméretcsökkenésen ment keresztül” – mondta Brumm.

A floresi ember onnan is ismerős lehet, hogy a helyi őslakos közösségek szerint még ma is él a szigeten egyfajta majomember, amely elbeszéléseik szerint elég hasonló teremtmény, mint amilyen a leletek alapján a Homo floresiensis volt egykor. A legendáról az Albertai Egyetem szociálantropológusa és néprajzkutatója, Gregory Forth könyvet is írt, mi pedig cikket.