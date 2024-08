Még mindig nem lehet tudni, hogy jönnek vissza a Nemzetközi Űrállomáson rekedt űrhajósok

Hetek óta törik a fejüket a NASA-nál a Nemzetközi Űrállomáson rekedt két űrhajós hazahozatalán, és bár még mindig nem derült ki, hogy végül mi lesz a sorsuk, az űrhivatal szerdai sajtótájékoztatóján legalább az körvonalazódott, hogy milyen tervekben gondolkoznak. Hivatalosan persze nem is rekedtek ott: a NASA és a Boeing is kerüli ezt a kifejezést, sőt, hangsúlyozzák is, hogy nem ez a helyzet, csak éppen egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor és hogyan jönnek haza.

Butch Wilmore és Suni Williams küldetését eredetileg 8 naposra tervezték. A két űrhajós június 5-én indult útnak egy Boeing Starliner űrhajó próbaútjára, de mint kiderült, a Starliner nem teljesít olyan jól, mint ahogy a NASA-nál várták. A problémák között a hajtóanyagrendszer szivárgása mellett a fúvókák meghibásodása is szerepelt, ezért az űrhivatalnál azóta azon vitáznak, hogy vajon biztonságos-e az űrhajóval visszatérni a Földre.

Még egy hét

Ez még nem dőlt el: Ken Bowersox, a NASA emberes küldetéseinek főnöke szerint az űrhivatal és a Boeing mérnökei nem értenek egyet abban, hogy valójában mennyire megbízhatóak a fúvókák. Ha annak ítélik őket, a páros már augusztus második felében vagy szeptember elején visszatérhet a Földre, de ha nem, egészen 2025 februárjáig várniuk kell.

photo_camera Butch Wilmore és Suni Williams őszinte mosolya Fotó: HANDOUT/AFP

Bár a cél az lenne, hogy a Starlinerrel jöjjenek vissza, a B opcióban nem a Boeing, hanem a rivális Space-X űrhajóját használnák. A tervek szerint a cég Crew Dragon űrhajója szeptemberben indulna útnak négy űrhajóssal a fedélzetén, de ha haza kell hozniuk Wilmore-t és Williams-et is, csak ketten mennek – viszont ebben az esetben a két űrhajósnak ki kell várnia velük együtt a misszió végét. Ha a NASA emellett az opció mellett dönt, a Starlinert távvezérléssel, személyzet nélkül juttatnák vissza a Földre.

Bowersox „gyümölcsözőnek” nevezte a küldetés körüli vitákat, és azt mondta, hogy több lehetséges megoldást is vizsgáltak, de végül ez a két megoldás tűnik a legvalószínűbbnek. Az, hogy végül melyik mellett döntenek, várhatóan egy héten belül eldől, egyelőre mindkettőre ugyanakkora az esély. „Az biztos, hogy előbb-utóbb haza kell hoznunk őket" – foglalta össze Bowersox tömören, hogy hol áll most a projekt.