Kiderült, hogy az ecet a depresszióra is jó

Egy 28 résztvevővel készült, tehát kis mintás kutatás az ecet egy újabb csodás tulajdonságára világított rá: jónak tűnik az enyhe depresszió tünetei ellen. Az eddigiekből már kiderült, hogy segít egyensúlyban tartani a vércukorszintet, fertőtlenítő, sőt, a rómaiak még ősi energiaitalt, poscát is készítettek belőle, de a mentális egészségre gyakorolt hatását eddig még nem vizsgálták.

A vizsgálatban az önkéntesek egyik csoportja valódi ecetet kapott négy héten keresztül, a másik egy alacsony ecettartalmú kapszulát. A résztvevők mind túlsúlyosak voltak, és az enyhe depresszión kívül egészségesek, a javulás mértékét pedig két teszt kitöltése után, a saját bevallásuk alapján próbálták felmérni a kutatók.

A csodás B-vitamin

A két csoport között az egyik teszt (CES-D) alapján nem találtak lényegi különbséget, a másik (PHQ-9) viszont már lényeges, 42 százalékos csökkenést mutatott a depressziós tünetekben azoknál, akik valódi ecetet fogyasztottak. Azoknál, akik kis dózisban, kapszulában kapták, a csökkenés csak 18 százalékos volt.

A valódi ecetet fogyasztóknál jelentősen, 86 százalékkal megnövekedett a nikotinamid-szint is. A nikotinamid a B3-vitamin egy származéka, ezért a kutatók úgy gondolják, hogy a kis minta ellenére is jelentős felfedezést tettek: elképzelhető, hogy a depresszió kezelésére alkalmazott, gyakran súlyos mellékhatásokkal rendelkező gyógyszerek némelyikét kiegészítheti a megfelelően adagolt B3-vitamin vagy ecet is.