Húszmillió éves fosszíliák derítenek fényt egy dugong utolsó napjára

Egy régen kihalt, miocén kori dugong maradványait tárták fel Venezuela északi részén, a paleontológusok a koponyacsont és az előkerült 18 csigolya sérülései alapján pedig arra jutottak, hogy az állat ragadozók áldozatául esett 20 millió évvel ezelőtt. A Culebratherium nemzetségbe tartozó állatot valószínűleg egy miocén kori krokodil rántotta a víz alá – a nyomok alapján valószínű, hogy a ragadozó az állat ormányát ragadta meg.

photo_camera Az esemény rekonstrukciója és a leletek Fotó: Jaime Bran Sarmiento / CC

A vadászati módszer a ma élő krokodilfajok és a sérülések alapján hászmillió évvel ezelőtt is hasonló lehetett: a krokodilok, miután megragadják az áldozatukat, egy erőteljes forgó mozdulattal a mélybe húzzák őket, miközben kiharapnak belőlük egy darabot. Ezzel viszont még nem ért véget a dugong története: a csigolyák közelében talált fog alapján az állatból később egy mára szintén kihalt tigriscápa is táplálkozott. A fog mérete és formája alapján a paleontológusok azt is megállapították, hogy a cápa a Galeocerdo aduncus fajhoz tartozott.

Ritka lelet

A cápa a kutatás eredményeit rögzítő tanulmány szerzői szerint már a dögből evett, a csigolyákon ugyanis elszórtan láthatóak a harapásnyomok. A fosszíliák körüli üledék, illetve a környéken található egyéb leletek alapján a dugong a korai vagy közép-miocénben élhetett.

A leletek sokat elárulnak a miocén tengeri táplálékláncáról: Aldo Beniters-Palomino, a Zürichi Egyetem paleontológusa és a tanulmány vezető szerzője szerint a jelek alapján úgy tűnik, hogy ez nagyon hasonlóan működött, mint amit ma is megfigyelhetünk.

A mostanihoz hasonló leletek ritkák, a fosszíliákon ugyanis nehéz különbséget tenni a zsákmányszerző ragadozó nyomai és a dögevők között, így gyakran nem világos, hogy melyik sérülés mikor keletkezett, itt viszont egyértelmű, hogy a krokodil ejtette el az állatot, a cápa csak később érkezett.