IgNobelt ért az az érmedobálós kutatás, aminek két magyar résztvevője is volt

Mi történik, ha feldobunk egy pénzérmét? Általában kétféle eredménnyel számolhatunk: vagy fej lesz, vagy írás, de egy tavalyi kutatás szerint ennek nem 50-50 százalék a valószínűsége: valószínűbb, hogy az érme azt az eredményt hozza, ami a felpöcköléskor felfelé nézett.

Az eltérés azért nem nagy: mint kiderült, ez az eredmény az esetek 50,8 százalékában áll elő. Semmit nem adnak ingyen: ehhez 350,757 dobást kellett végrehajtani, amiben 48 önkéntes vett részt, akik 46 különböző pénznem érméit pöckölgették fáradhatatlanul. Megérte, a felfedezés most ugyanis IgNobel-díjat ért, az elismerésben pedig a tanulmány két magyar társszerzője is részesült.

Az IgNobelt minden évben hülye, meglepő vagy vicces kutatásokra osztják ki, ennek megfelelően pedig az idei mezőny is erős volt: a pénzfeldobálós kísérlet mellett díjat kapott az a japán kutatócsoport is, akik annak a lehetőségét vizsgálták, hogy az ember tudhat-e a végbelén keresztül lélegezni, egy másik kutatásban azt vizsgálták, hogy az emberek hajában a forgók az ellenkező irányba forognak-e a két féltekén, egy harmadikban pedig azt kutatták, hogy hogy úsznak a döglött pisztrángok.

Műhelytitkok

Bognár Miklós, az ELTE Pszichológia Tanszékének tanársegéde a Qubitnak e-mailben megírta, hogy ő maga ugyan kevésszer, mindössze 1-2 ezerszer pöckölte fel az érmét, méghozzá egy egyeuróst, nagybani pöckölgetésre az ELTE pszichológia szakos hallgatói jelentkezhettek tanulmányi kreditért (a kísérletben a holland önkéntesek szintén kreditért dobáltak).

photo_camera A kísérlethez használt pénzérme Fotó: Bognár Miklós

Mint Bognár írta, a kísérlet ellenőrizhetősége miatt a pénzpöckölgetést kamera előtt kellett végezni, ehhez az ELTÉn fejlesztettek egy webes szoftvert is, amiben a hallgatók gombnyomásokkal rögzítették a dobások eredményét is. Az érmét az érvényes dobáshoz el kellett kapni, ha elpattan a pénz, az érvénytelen.

Bognár szerint hiába vicces a kutatás (és hiába büszke az IgNobelre), azért értelme is van, és jól mutatja, hogy milyen „nagy eredményeket lehet elérni nagy kutatói kollaborációkban és a tradícionálistól eltérő módszerekkel”, amelyek a tudomány fenntarthatóbbá, átláthatóbbá és megbízhatóbbá tételét célozzák. A tanulmány emellett szép példája a bayesiánus statisztikai elemzésnek, ami most reneszánszát éli a társadalomtudományokban is.