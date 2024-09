Botrány Angliában: egy friss kutatás a pintnél kisebb pinteskorsók bevezetését javasolja

Bár újabban születtek kreatív megoldások az „egy korsó sör” fogalmának átírására, ahogy hirtelen a felesből is 4 centiliter lett, az ember azt gondolná, hogy egy pint, mivel mértékegység is, az azért csak 568 milliliter marad. Ezt gondolná, de egy friss brit kutatás szerzői mást gondolnak: azt javasolják, hogy egy korsó (pint) helyett a kocsmákban csak kétharmadot csapoljanak, ezzel ugyanis szerintük jelentősen visszafogható az alkoholfogyasztás.

Az elméletet háromszor négy héten keresztül tesztelték azokon a vendéglátóhelyeken, amelyek hajlandóak részt venni a kísérletben. Az első héten a kutatók megmérték az átlagfogyasztást, a másodikban csökkentett adagokat szolgáltak fel, a harmadikban pedig visszatértek a pint méretű pintekre, és ismét megvizsgálták, hogy mennyit ittak a vendégek. A kutatáshoz 12 kocsma csatlakozott.

A kutatók szerint a kisebb adagoknak köszönhetően átlagosan 9,6 százalékkal esett vissza a vendégek összfogyasztása, tehát nem csak a csapoltból, hanem az üveges és dobozos sörökből is kevesebb fogyott, miközben a borfogyasztás 7 százalékkal nőtt.

Erre is van megoldás: egy korábbi, 2020-as kutatás szerint ha a borospoharak méretét is csökkentik, borból is kevesebb fogy. Bár Eleni Mantzari, a Cambridge-i Egyetem pszichológusa, a tanulmány vezető szerzője szerint ez egyszerű módja lenne annak, hogy az emberek kevesebbet igyanak, nem biztos, hogy ez a gyakorlatban is egyszerűen kivitelezhető.

Üzlet és hagyománytisztelet

Az első ok nyilvánvaló: mivel a kétharmad pintet kétharmad áron adják, kevesebb lesz a vendéglátók bevétele, ha pedig emiatt kevesebbet is fogyasztanak a vendégek, még kevesebb. Mindezek után nem is csoda, hogy csak 12 kocsma csatlakozott a kutatáshoz, ez mindössze a felkeresettek 1 százalékát jelenti. A második ok a hagyománytisztelet – a legtöbben megszokták, hogy ha egy pintet rendelnek, egy pintet is kapnak, bár Mantzari és társai szerint nem fogadta „jelentős elégedetlenség” a korsóméret csökkenését.

Mantzariék ezért a kormányt kérik, hogy csökkentse a pint méretét, amit egyébként is királyi rendelettel határoztak meg a 17. században, de a javaslatot nem fogadta valami nagy lelkesedés, így valószínű, hogy akármilyen egészséges is kevesebbet inni, a pint megmarad pintnek.