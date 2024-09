A résztvevők 80 százaléka agysérülést szenvedhet az egyre népszerűbb pofozóversenyeken

Oroszországból indultak, de az Egyesült Államokban – és emiatt világszerte – is egyre népszerűbbek a pofozóversenyek, amelyek lényege pontosan az, amire gondolnak: az egymással szemben álló versenyzőknek nyitott tenyérrel kell arcon ütniük egymást, a fej bármilyen védelme nélkül.

Mivel már a fejet sisakkal vagy kézzel védő sportokban, így az amerikaifociban vagy az ökölvívásban is nagy port kavarnak azok a tudományos eredmények, amelyek szerint az ütközések vagy ütések komoly agysérüléseket okoznak, természetesen a pofozóbajnokságok hírére is összeráncolódtak a tudósszemöldökök.

A Pittsburghi Egyetem neurológusai ezért most végignézték a Power Slap nevű, a tévében is közvetített pofonverseny első évadát, és azt találták, hogy a pofonok közel 30 százaléka az agyrázkódás látható jeleit (üres tekintet, lassúság, koordinációs zavarok) eredményezte a versenyzőknél. Az 56 kielemzett versenyző közül 44-en mutatták az agyrázkódás legalább egy jelét, de néhányan látszólag ugyanazon esemény során több agyrázkódást is szenvedtek.

„A pofozkodás az egyszeri nézőnek szórakoztató, de hivatásos orvosként meglehetősen aggasztónak tartjuk a versenyek bizonyos aspektusait. A végső célunk az, hogy minden professzionális sport biztonságosabb legyen a sportolók neurológiai egészsége érdekében. Betiltani egy sportágat nagyon nehéz lenne, de fel lehet hívni a figyelmet a lehetséges károkra” – mondta a kutatás vezetője, Raj Swaroop Lavadi.

A kutatók szerint a traumás agysérülések maradandó károkat okozhatnak, és egyes kutatók „színtiszta kizsákmányolásnak” tartják a sportot. A további vizsgálatokhoz most egy olyan szájba vehető eszköz fejlesztésén dolgoznak, amellyel mérni lehet a fejet ért ütések erősségét.