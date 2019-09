Még agyrázkódás sem kell ahhoz, hogy a fejsérülések maradandó agykárosodást okozzanak

Az elmúlt másfél évtizedben az amerikai focisták népbetegségeként vált ismertté az a korábban ökölvívóknál, jégkorongozóknál, baseball- és rögbijátékosoknál, birkózóknál, ketrecharcosoknál, lovasoknál, extrém sportolóknál, valamint katonáknál és könnyebb fejsérülést szenvedett civileknél is diagnosztizált kórkép, amelyet a szakirodalom krónikus traumatikus enkefalopátia (CTE) néven ismer.

A magyar nyelvű neurológiai szakfolyóirat, az Ideggyógyászati Szemle összefoglalója szerint a sérülést (traumát) követően akár hónapok, sőt évek is eltelhetnek, míg az alábbi tünetek valamelyike, esetleg mindegyike jelentkezik. Ezek lehetnek külön-külön, illetve együtt:

kognitív deficitek – memória, figyelem, illetve a nyelvi funkciók zavara;

emocionális zavarok – depresszió, szorongás;

viselkedési zavarok – hiányos impulzuskontroll, agresszió;

mozgásszervi rendellenességek – végtagremegés (tremor), merevség, meglassultság;

személyiségváltozások;

szociális nehézségek;

öngyilkos késztetések, szuicid kísérletek.

A szakirodalom sokáig kizárólag a fedett agysérülések (más néven zárt koponyasérülések) csoportjába sorolt, az orvosi terminológiában agyrázódás (latinul commotio cerebri, angolul concussion) címen számon tartott traumát tartotta a CTE kiváltó okának. Vagyis a köznyelvben agyrázkódásnak nevezett sérülést, amely során a koponyát ért külső erőhatásra elmozdul, aztán a sérülés oldalán, és az ellen oldalon is a koponyacsontokhoz csapódik az agy, átmenetileg megzavarva az agykéreg és az agytörzs összeköttetéseinek egészséges működését.

A New York-i Rochester Egyetem neurológiai intézetének kutatói nemrégiben azzal álltak elő, hogy még jelentősebb megrázkódtatás sem kell a CTE kialakulásához. Az augusztus 7-én a neves Science Advances folyóiratban közölt tanulmányukban arról számoltak be, hogy a tünetmentes, de sorozatszerűen elszenvedett traumák is súlyos neurodegeneratív elváltozásokhoz vezethetnek. Legalábbis erre enged következtetni az egyetemi ligákban szereplő amerikaifutball-játékosok bevonásával végzett vizsgálatsorozat.

A fej- és nyaksérült amerikai focista William Gholston 2017 őszén a New Orleans-i Mercedes-Benz Superdome-ban Fotó: Jonathan Bachman/AFP

Csak a fejét

Az agyi leépülést és öngyilkossági hajlamot okozó tünetegyüttes kialakulásának folyamata még ma sem tisztázott. A dementia pugilistica, illetve az elsőként diagnosztizált hivatásos ökölvívókra utalva kiütési részegség, azaz punch-drunk szindrómaként is emlegetett kórképet azóta vizsgálják egyre behatóbban, hogy az amerikai futball elitjét is megfertőzte.

A legfrissebb kutatásban 38 egyetemi játékost vizsgáltak egy évadon át. A sportolók agyát a szezon előtt és után is MRI-vizsgálatnak vetették alá, sisakjukra pedig gyorsulásmérőket szereltek, hogy regisztrálni tudják a fejükre ható erőket.

A műszeres mérésre azért is szükség volt, mert a nemzetközi sportorvosi protokoll szerint egy-egy komolyabb, a fejet is érő ütközés után a beszéd zavarodottságát, a koordináció pontosságát, illetve a pupillák fényre adott reakcióját kell ellenőrizni. Ha ezek alapján a sportoló nem produkálja az agyrázkódás primer tüneteit, saját felelősségre folytathatja a meccset.



A gyorsulásmérőkkel regisztrált ütések iránya és ereje Forrás: openbrainproject.org

Középagyi trauma

A New York-i Rochester Egyetem kutatása a vizsgálatba bevont játékosok középagyának állapotára koncentrált. Ez az emberi agynak az az ősi területe, amely számos testi működéssel kapcsolatban van. A középagyon haladnak át a mozgatóingerületek a gerincvelő felé, illetve ezen a területen utaznak a gerincvelőből érkező érzőingerületek. A középagy dolgozza fel az egyszerű látóinformációkat, a fény- és mozgásérzékelést is, de innen indulnak a mozgáskoordinációt vagy a szemizmokat vezénylő, így például a pupillát tágító, illetve szűkítő idegpályák is. A középagy olyan primitív, nem tudatos életműködéseket is irányít, mint a testhőmérséklet szabályozása. A kutatók szerint a fejet ért ütések ugyan minden agyterületre hatnak, ám a középagy mindig érintett, függetlenül attól, hogy melyik irányból érkezik az erőhatás.

Kiderült, hogy a 38 játékos több mint kétharmada szenvedett el középagysérülést a szezon alatt, pedig csupán kettejüknek volt diagnosztizált agyrázkódása. A sérülés a középagy fehérállományában létrejött szerkezeti változást jelentette. A tanulmány megállapításai szerint különösen a fejet a nyakon elfordító, csak az egyik oldalt érő ütések a veszélyesek a középagyra.

Az egészséges és a krónikus traumatikus enkefalopátiával diagnosztizált emberi agy képe Forrás: Wikipédia

Az agyrázkódást biztosan elszenvedettek középagyának MRI-képei nem sokban különböztek azokétól, akiknek nem érte nagyobb ütés a fejét.

A kutatók szerint a középagyban bekövetkező változások az úgynevezett tau fehérjék vérben mérhető koncentrációja is mutatta. Ezek a proteinek a neuronok sérüléseikor keletkeznek, megnövekedő szintjük a tudomány jelenlegi állása olyan neurodegeneratív kórképeket jelez, mint az Alzheimer-kór, illetve a krónikus traumás enkefalopátia.

A kutatók szerint további vizsgálatokkal még részletesebb képet alkothatnak arról, hogy az ismétlődő, de agyrázkódást közvetlenül nem kiváltó erőhatások (ütések és ütközések) milyen degeneratív károsodásokat okozhatnak az emberi agyban.

