Az első októberi hétvégén rendezik a 32. Európai Madármegfigyelő Napokat

Az Európai Madármegfigyelő Napok programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. A program magyarországi koordinátora, az idén 50 éves Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) október 5-én szombaton és 6-án vasárnap 18 megyében és Budapesten összesen 57 helyszínre hívja egész napos ornitológiai kalandozásra az amatőr természetbúvárokat és a laikus érdeklődőket.

Az MME hétfői sajtóközleménye szerint az évenkénti összesített eredmények elképesztő számokat mutatnak: tavaly 34 ország, 777 helyszínén több mint 3,5 millió madarat figyelt meg a 15 125 résztvevő.

A regisztráció nélkül is látogatható idei magyarországi rendezvényhelyszínek „fő programja többnyire egy könnyű séta, hogy kisgyerekes családok és idősek is részt tudjanak venni. A terepi vezetők a kézi távcső mellett lehetőség szerint erős nagyítású állványos teleszkópot is visznek magukkal a madármegfigyelésekhez, de akinek van saját távcsöve, annak érdemes magával vinnie. Aki nem szeretne túrázni, választhatja a madárgyűrűzést is kínáló helyszínek valamelyikét. A szakemberek itt a vendégekkel közösen óránként ellenőrzik a közelben álló hálókat, a befogott madarakat pedig mindenki testközelből csodálhatja meg. A túra résztvevői sem maradnak le a madárgyűrűzésről, mert a séták többnyire a gyűrűzési helyszínről indulnak és oda térnek vissza, így az érdeklődők a négy-öt órás rendezvények időtartama alatt mindkét élménynek részesei lehetnek”.

Az idei 32. Európai Madármegfigyelő Napokon bárki megszámolhatja a kert, az utca, a közeli park madarait. „Aki így szeretne hozzájárulni Magyarország minél sikeresebb részvételéhez jegyezze fel a megfigyelés helyszínét (település + MEGYE!), a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát (ha nem ismeri a fajokat, csak a számukat), esetleg a ritka vagy érdekes madarak felbukkanását; ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapoldaláról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon október 6-án a vasárnap 16 h-ig”.

