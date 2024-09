Jól bánsz a pénzzel?

Ha lerakunk öt érmét egy gyűrű mentén, ahogy az az alábbi ábrán látszódik, akkor minden érme a két szomszédját érinti.

Ha egy második rétegben erre rárakunk egy ugyanilyen alakzatot, csak picit elforgatva, akkor minden érme négy másikat fog érinteni, kettőt a saját rétegében és kettőt a másik rétegben. Ha ezek után az egész tetejére helyezünk még egy érmét középre, akkor a második réteg öt érméjének mindegyike már ötöt fog érinteni, és amit középre helyeztünk, az érinti a második réteg érméit mind, tehát az is öt érmét fog érinteni. Természetesen az alsó réteg esetében is ugyanígy kéne eljárnunk szimmetrikusan, vagyis az egész eddigi építmény alá kéne becsúsztatni még egy érmét középre. Valójában úgy érdemes, hogy ezzel az utolsó érmével kezdjük az egész konstrukciót, arra jön öt érme, majd arra újabb öt érme picit elforgatva, végül a tetejére is egy érme középre. Ha a legfelső érmét picit lenyomjuk az ujjunkkal, akkor mindegyik réteg vízszintes lesz, de enélkül is jó a konstrukció, csak az érmék a súlyuknál fogva picit ferdén lebillenve fognak állni.

Ha te tudsz más megoldást, ne habozz, küldd be az eszventura@qubit.hu címre! A legtöbb lényegesen különböző megoldást beküldő olvasónk egy Mobee játékot nyerhet, amely korábbi feladványunknak, a Dobble a köbön c. feladványnak egy különleges megvalósítása, amiben három különböző nehézségű készlet is található.