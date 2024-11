Nem bírja a rengeteg szemetet egy vízerőmű Afrikában, egymást érik az áramszünetek

Az esős évszak áradásai annyi műanyagszemetet mostak a Kivu-tóba, hogy most már 14 méteres mélységben is minden tele van szeméttel, emiatt pedig a környék egyetlen jelentős áramforrása, a Ruzizi vízerőmű működésében is fennakadásokra kell számítani – írja a Reuters. A Ruzizi nem csak a Kongói Demokratikus Köztársaság Sud-Kivu régióját látja el árammal, hanem a szomszédos Burundi nagy részét is, az áramszünet pedig nem csak a lakosságnak, hanem a környéken működő gyáraknak és üzemeknek is súlyos gondokat okoz.

A probléma nem előzmény nélküli: az esőzések a közelben lévő Bukavu, illetve a környék összes műanyagszemetét a tóba hordják, ahonnan nem elég csak a felszínről eltávolítani a palackokat és egyebeket, hanem búvárok segítségét is igénybe kell venni hozzá. Az erőmű négy turbinájából egy januárban tönkrement, a többi pedig folyamatosan leáll a szennyezés miatt.

Az erőmű vezetője szerint a kiesett turbina, valamint egy generátor szintén szemét miatti meghibásodása miatt az erőműben összesen 20 MW árammal kevesebbet tudnak termelni, mint amennyire képes lenne.

A takarítás nem megoldás

Liévin Chizungu, a Ruzizi 1 igazgatója szerint a búvárok és a műanyag eltávolítása a tó felszínéről nem oldja meg a problémát: arról kellene meggyőzni a helyieket, hogy ne dobálják a szemetüket a tóba, a tó környékére, az utcára vagy az abba tartó patakokba. Chizungu szerint ehhez felvilágosító kampányban kellene tájékoztatni a lakosságot a szemetelés veszélyeiről, azokat pedig, akik a tóba dobják a hulladékot, szigorúan meg kellene büntetni.

photo_camera Chizungu a folyamatosan újratermelődő szeméthalmot mutatja Fotó: GUERCHOM NDEBO/AFP

Didier Kabi, Sud-Kivu tartomány környezetvédelmi minisztere szerint arra kell törekedni, hogy az egyes háztartásoknál külön-külön gyűjtsék a szemetet, majd közösen bízzanak meg egy szemétszállító vállalatot azzal, hogy biztonságosan megszabadulhassanak a hulladéktól. A már meglévő szemét hasznosítására is vannak tervek: Malgache Malyanga, a Bukavui Háztartási Szemétprogram (PGDM) vezetője több más szervezettel együtt havi 3 és 5 dollár közötti áron gondoskodik egy-egy háztartás szemétszállításáról, de a helyiek nagy része vagy a pénzszűke miatt, vagy tudatlanságból, vagy egyszerűen csak megszokásból inkább a tóba borítja a szemetét. A környezetvédelmi minisztérium 2023-ban prioritássá nyilvánította a hulladékkezelést, de gyakorlati előrelépés nem történt az ügyben, és miközben a régió energiaszükséglete egyre csak nő, az erőmű egyre gyakrabban kényszerül leállni.