Ész Ventura: Ezt már a ChatGPT is simán megoldotta

Tavaly épp karácsony előtt került kitűzésre egykoponyás feladványunk, amit az akkori ChatGPT már meg tudott oldani, ha instruáltuk arra, hogy programozzon hozzá egy kicsit. Most karácsonyra pedig már ott tartunk, hogy az OpenAI bejelentette az o3-at, amely elmondásuk szerint a világ legjobb matematikusait is megizzasztó komoly levezetést igénylő feladatain – az Epoch AI által idén kifejlesztett FrontierMath tesztjén – 25 százalékos teljesítményt nyújt. Arra azért még kíváncsi lennék, hogy olyan out of the box megoldásokat tudna-e produkálni, amilyeneket olvasóink küldtek.

199. feladványunkban azt kérdeztük, hogy melyik a legnagyobb egymilliónál kisebb egész szám, amiben nem szerepel a Z karakter, ha magyarul leírjuk? A rövid válasz az, hogy a kilencvenkilenc, hiszen minden ennél nagyobb és milliónál kisebb számban szerepel vagy a száz, vagy az ezer, vagy a tízezer, vagy a százezer, és ezek mindegyike tartalmaz z betűt.

Ugyanakkor számos kreatív válasz is érkezett olvasóinktól, amelyek különféle trükkös módokon próbáltak z betű használata nélkül írásban kifejezni milliónál kisebb, de 99-nél nagyobb számokat. Íme néhány lehetőség nagyság szerinti sorrendben: