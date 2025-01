Las Vegasban bemutatták a világ első kereskedelmi chipjét, ami az emberi agyat utánozza

A szórakoztató elektronika Mekkájában, a Las Vegas-i CES-en bemutatták a világ első, kereskedelmi forgalomba szánt neuromorfikus chipjét, amit úgy terveztek, hogy az emberi agy felépítését utánozza – írja a Live Science. A chip, amit a gyártó (Innatera Nanosystems) 2026-ban tervez piacra dobni, azt ígéri, hogy meghosszabbítja az okoseszközök akkumulátorának élettartamát, az agy intelliens energiafelhasználási stratégiáit követve.

Míg a háztartási okoseszközök (lámpák, füstérzékelő, kapucsengő) általában wifi-kapcsolatra és a felhőre támaszkodnak, a Spiking Neural Processor T1 nevű chip valós időben, internetkapcsolat nélkül dolgozza fel a szenzorok adatait, így drámaian csökkenti az energiafogyasztást. Mindezt a Spiking Neural Networks (SNN) rendszer segítségével teszi, ami az idegi aktivitáshoz hasonló, energiatakarékos jelekkel működik.

photo_camera Forrás: Innatera Nanosystems

Sumeet Kumar, az Innatera vezérigazgatója szerint a T1 chip akár a századrészére is csökkenheti az energiafelhasználást a hangalapú alkalmazások esetében, és 70-szeresen csökkentheti a jel késleltetését. A T1 ráadásul a valós idejű mintafelismerés és adattisztítás képességét is javítja.

Kumar szerint azonban a legtöbb esetben is legalább a hatodára csökkenhet az energiafelhasználás – egy okos-kapucsengővel végzett teszten a T1 az eszköz akkumulátorának élettartamát 1-2 óráról 18-20 órára növelte. A cég szerint a chipet számtalan más eszközben is fel lehet használni, így a különböző detektorok, zajszűrő fülhallgatók vagy okosriasztók esetében is.

Nemcsak a chip sorozatgyártása indul meg még az idei évben, de a szállítást is megkezdik a gyártóknak 2025 végéig.