Kelendő az amerikai TikTok, MrBeast is bevásárolná magát

A világ legtöbb feliratkozóját számláló Youtubere, a 26 éves Jimmy Donaldson, azaz MrBeast is beállt a sorba, a Techcrunch információi szerint Jesse Tinsley-vel, az Employer.com munkaerő-kezelő cég vezérigazgatójával összefogva adott ajánlatot az amerikai TikTokra.

A közösségimédia-platform sorsát több mint 170 millió amerikai felhasználó követi nyomon, ők egy kis időre el is veszítették a kínai applikációhoz való hozzáférésüket. A frissen hivatalba lépett Donald Trump azonban hamar a segítségükre sietett, a TikTok pedig ismét elérhető az Egyesült Államokban. A kérdés, hogy meddig (az aláírt rendelet ugyanis 75 napos halasztást ad csupán), mert az engedékenységet a republikánusok sem nézik jó szemmel, korábban pedig maga Trump is elég ellenségesen nyilatkozott a platformról – igaz, az utóbbi időben megenyhült ezzel kapcsolatban.

A TikToknak eddig tulajdonképpen egyetlen esélye volt arra, hogy megtartsa a jelenlétét az Egyesült Államokban, ehhez el kellene adnia egy amerikai vállalatnak a közösségimédia-platform amerikai ágát a jelenlegi tulajdonosnak, a kínai ByteDance Ltd.-nek. Erre viszont korábban semmiféle szándékot nem mutatott a cég, az első hírek a lehetséges üzletről akkor reppentek fel, amikor a betiltás néhány napos távolságba került, végül mégsem mentették ki magukat egy adásvétellel és hagyták, hogy betiltsák a platformot.

Aztán felröppentek a hírek, hogy a Twittert korábban felvásároló és X-szé átnevező Elon Musk venné meg a TikTokot, a ByteDance szóvívője ezt azonban cáfolta és egyenesen nonszensznek nevezte. Arról nincsenek információk, hogy a kínai vállalat komolyan veszi-e a befutott ajánlatokat, Muskon kívül ugyanis sorban áll az Amazon, az Oracle, továbbá Frank McCourt milliárdos is a vállalatcsoportjával. Ehhez a körhöz csatlakozott most MrBeast is Tinsley-vel.