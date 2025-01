Potenciálisan lakható, szuperföld típusú bolygót fedeztek fel, alig 20 fényévnyire tőlünk

Egy nemzetközi kutatócsoport felfedezte a HD 20794 d nevű, szuperföld típusú (tehát tömegében a Földnél nagyobb, de az Uránusznál jelentősen kisebb) exobolygót, amely nem túl megnyerő neve ellenére azért érdekes, mert mindössze 19,7 fényévre van tőlünk, vagyis kozmikus viszonylatban közeli szomszédunknak nevezhető. A bolygó egy napszerű csillag (HD 20794) körül kering egy olyan bolygórendszerben, ahol még két másik bolygó található.

photo_camera A HD 20794 d vizualizációja a NASA exobolygó-katalógusában Forrás: NASA

A HD 20794 d érdekessége, hogy csillagának lakhatósági zónájában helyezkedik el, vagyis abban a régióban, ahol elképzelhető az élet egyik legfontosabb összetevője, a folyékony víz létezése. Pályája azonban excentrikus, a lakhatósági zóna belső és külső peremei között ingadozik, ami jelentős hőmérsékleti és környezeti változásokkal jár.

A csillagászok szerint a 647 napos keringési ideje alatt a bolygón található víz a fagyott és a folyékony állapot között váltakozhat, és így olyan körülményeket teremthet, amelyek lehetővé tennék az életet.

A bolygó közelsége és fényes csillaga miatt viszonylag könnyen tanulmányozható, ami remek lehetőséget kínál a jövő teleszkópjainak, hogy kielemezzék a légkörét, és felmérjék potenciális lakhatóságát – erre kiválóan alkalmas lehet a chilei sivatagban jelenleg is építés alatt álló Rendkívül Nagy Távcső (Extremely Large Telescope, ELT), amely a remények szerint 2028-ban állhat működésbe.

photo_camera Az ESO Rendkívül Nagy Távcsövének tervrajz szerinti illusztrációja Forrás: L.CALCADA/AFP

A Genfi Egyetem közleménye szerint a felfedezés több mint 20 évnyi aprólékos megfigyelő és elemző munka gyümölcse, amely nem jöhetett volna létre a Chilében található Európai Déli Obszervatórium (ESO) egyre fejlettebb bolygókutató műszerei, például az ESPRESSO vagy a HARPS spektrográfok nélkül. A bolygó lakhatóságát jelenleg a Genfi Egyetem Élet a Világegyetemben Központjában (Center for Life in the Universe) vizsgálják.