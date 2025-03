Máshogy utaznak a generációk, és a döntéseiket az ár mellett a környezetvédelmi szempontok is befolyásolják

Nem véletlen, hogy a fapados légitársaságok is előszeretettel kampányolnak azzal, hogy a nagy kihasználtságú járataikon az egy főre jutó kibocsátás alacsonyabb, mint a hasonló útvonalon közlekedő légitársaságoké. Ám a repülés még így is jóval több károsanyag kibocsátásával jár, mint a buszozás vagy a vonatozás, sőt, még az autózás is környezetbarátabb, ha csak ezt az egyetlen tényezőt vizsgáljuk.

Mégis, a költség- és a kibocsátáscsökkentés is hívószavakká váltak, ha utazásról van szó: ma már nem elég csábító úti célokat kínálni az utasoknak vagy jó programígéretekkel csábítani őket. A legtöbbet utazó fiatalabb generáció tagjainak választását befolyásolják a környezetvédelmi szempontok is, miközben a kényelemről és a praktikumról sem szeretnének lemondani, a szüleik és a nagyszüleik generációi ugyanakkor a kényelmet helyezik előtérbe: ők inkább gyorsan utaznak – a fenntarthatóság pedig kevésbé döntő szempont.

Pedig egy buszos utazás, ahogy a vonatozás is, lehet kimondottan kényelmes, ráadásul számos előnye van a repüléssel szemben.

Hova és mikor?

Több utazási oldal szerint is van különbség abban, hogy az egyes generációk hogyan és milyen eszközökkel utaznak. A statisztikákból látszik, hogy a legtöbb időt a Z- és a Millenial (Y-) generáció tölti utazással. Az X-generáció tagjai az Y- generációval szemben kevesebb időt szánnak utazásra, de nyugodtabb úti célokat választanak. Hozzájuk hasonlóan a baby boomerek is nyugalmat keresnek a vakációikon.

Velük ellentétben azonban a Z- és Y-generáció tagjai aktívabb kikapcsolódásra vágynak és szívesen töltenek el még néhány napot egy-egy üzleti út után is az adott városban. Ők keresik az izgalmakat, a pezsgő városokat, ritkán látogatnak el csendes üdülőövezetekbe hosszabb ideig. Ha tehetik, akkor pedig több vidéket vagy országot is meglátogatnak egy-egy út során, ehhez pedig fontos számukra a rugalmas mobilitás.

A legidősebbek pedig preferálják a belföldi vagy csak egy-egy országot érintő nyaralásokat, a 65 év felettiek közeli desztinációkat keresnek és kényelmesen utaznak. Számukra a kikapcsolódás a legfontosabb, szívesen töltenek el hosszabb időt all-inclusive szállodákban, ahol csak a pihenésre kell koncentrálniuk.

Földön, vízen és levegőben

A generációk szokásai között nemcsak a választott úti cél és az utazás időtartama jelent különbséget. A fiatalabbak nyitottabbak a busszal vagy vonattal történő utazásra – ez rugalmasabbá teszi az utazásaikat és még több újdonságot fedezhetnek fel, akár már az út során. Az X-generáció tagjai vagy az idősebbek inkább ebben is a kényelmet részesítik előnyben: ha tehetik autóval utaznak, távolabbra pedig repülővel, ami gyorsabb és kényelmesebb is véleményük szerint, mint a buszozás.

Ezzel szemben a Z- és Y-generáció képviselői hajlandók több időt tölteni egy-egy közlekedési eszközön, ezzel megspórolnak átszállásokat vagy akár egy-egy éjszaka szállásdíját is. Ők azok, akik kihasználják annak a lehetőségét, hogy éjszaka utazzanak, reggel pedig már várost nézzenek. Emellett ezek a generációk szívesen kombinálják is a különböző közlekedési eszközök használatát.

Ez a fajta rugalmasság ráadásul anyagilag is megéri. Túl azon ugyanis, hogy közvetlenül érik el az úti céljaikat, olcsóbban utazhatnak, mintha repülővel tennék.

Zöldebb, és nem csak a jármű

A Flix nemcsak kedvező árú utazási lehetőségeket kínál, hanem jóval alacsonyabb környezetterhelésű utakat, mint az autózás vagy a repülés. A 44 országban több mint 1000 közlekedési partnerrel együttműködő vállalat Európában, Amerikában és Ázsiában is megbízható utazási szolgáltatást nyújt.

Mára a Flix jóval többet jelent, mint a zöld buszok: világszerte több mint 5500 FlixBus, valamint 13 FlixTrain szállít utasokat,. A különböző utazási megoldások kibocsátási tényezőit összehasonlító adatok szerint 2023-ban az utasok több mint 1,1 millió tonna szén-dioxid-kibocsátástól mentették meg a Földet azzal, hogy ezeket a járműveket részesítették előnyben más közlekedési eszközök, például repülővel vagy személygépkocsival szemben.

A FlixBus autóbuszai Európában ugyanis utaskilométerenként mindössze 27,8 gramm szén-dioxidot bocsátanak ki, míg az autózás ennek hatszorosát, a repülés pedig megközelítőleg a nyolcszorosát. Ez már önmagában óriási lépés a fenntarthatóság felé vezető úton, de a járműveknek és a közlekedési stratégiának nem elég zöldnek lennie, el is kell érnie az embereket.

A vállalat által üzemeltetett járatok a mintegy 5600 különböző úti cél között kihasználtan működnek – köszönhetően az igények folyamatos figyelésének és az utazásszervezésnek. A desztinációk között nagyvárosok és kisebb települések is megtalálhatók, ezzel a buszos közlekedés kiváló alternatívát jelent az autózással szemben.

A repüléssel ellentétben ráadásul a buszok nem a városoktól messze (a fapados járatok esetén akár 1-2 órányi utazásra) érkeznek meg, hanem sokszor közvetlenül a városközpontokba. Ez, az éjszakai utazási lehetőséggel kombinálva még praktikusabb választássá teszi a buszozást.

Utazni izgalmas, de cseppet sem mindegy, hogyan tesszük

Egyre divatosabbak a rövid, néhány napos városnéző utazások, sokan örömmel használják ki a hosszú hétvégéket vagy teremtenek maguknak egyet-egyet az év során. Ma már repülővel is kedvező áron lehet eljutni a világ számos pontjára, Budapestnek pedig különösen jó összeköttetése van megannyi európai országgal, viszont épp a rövid utak esetén lehet a legtöbb környezetterhelést megspórolni akkor, ha repülőgép helyett a buszokat vagy a vonatokat választják az utasok.

Erre a fiatalabbak általában hajlandók, a motivációjukat pedig jelentheti az is, hogy ők azok, akik a statisztikák szerint a leginkább szoronganak a klímaváltozás miatt. A Lancet Planetary Health folyóiratban 2021-ben megjelent kutatás szerint a 16 és 25 év közötti fiatalok 60 százaléka nagyon vagy rendkívüli módon aggódik a klímaválság és következményei miatt.

A szorongás nyomot hagy a netes kereséseken is, ahogy meglátszik azon is, hogy a fiatalok hajlandók rugalmasabban megválasztani a közlekedési eszközöket, hogy elérjék az utazásuk célpontját. Emellett ők azok, akik még viszonylag kevés pénzzel gazdálkodnak vagy szeretnének minél többet kihozni a rendelkezésükre álló keretből, ezért költséghatékonyan igyekeznek megoldani, hogy utazhassanak.

A busz és a vonat pedig környezet- és pénztárcabarát megoldás.

Jó az egyénnek és jó a közlekedésnek

Az, hogy mennyi jármű van egyszerre az utakon, nemcsak a kibocsátási mutatók miatt fontos. Az európai városok jelentős részében problémát jelentenek a mindennapos dugók, ahogy Budapesten, úgy máshol sem megoldott az autók tömeges parkolása, ami nemcsak a helyi lakosoknak okoz nehézséget, de a turistákat is megviseli, ha saját vagy bérelt autóval érkeznek.

A városok közlekedésének is jót tesz tehát, ha buszokkal érkeznek az emberek, legyen szó helyközi vagy nemzetközi közlekedésről. A Flix partnerei és a FlixBus által üzemeltetett buszok több ezer városba jutnak el, ahol egy-egy járművel akár 30 autó utasait lehet szállítani, akik ráadásul az idő igen kis hányadában használják ténylegesen a járműveiket: egy-egy kocsi az idő mintegy 95 százalékában parkol a városokban.

Busszal a városközpontba lehet érkezni, amit eleve szeretne a turisták többsége megközelíteni. Innen a legtöbb utazó gyalog jut el látnivalókhoz, vagy a helyi közösségi közlekedést veszi igénybe, ha az rendelkezésre áll. Az autóbérlés az Y-generációhoz áll a legközelebb, a generáció tagjai szívesen terveznek kisebb-nagyobb kiruccanásokat a városból, hogy még többet lássanak a környékből. De ők, ahogy a Z-generáció is, nyitottak az autómegosztási, valamint a helyközi buszozási lehetőségekre is.

