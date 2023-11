A klímaszorongás már a netes kereséseken is nyomot hagyott

facebook twitter tumblr linkedin

A klímaváltozás nem csak a klímakutatók szerint az egyik legégetőbb probléma világon, hanem a nethasználók is így gondolhatják: erre utal az is, hogy egyre többen a Google keresőjétől várják a választ arra, hogy mit is lehet kezdeni a felmelegedéssel.

A keresésekből az is kitűnik, hogy ez nem csak érdekli, hanem nyomasztja is a felhasználókat: egyre többen kerestek rá a klímaszorongásra vagy az ökoszorongásra.

A techcég adatai szerint 2023 első 10 hónapjában huszonhétszer annyian kerestek rá a klímaszorongásra (angol nyelven), mint 2017-ben. Más nyelveken is megnövekedett az érdeklődés: portugálul 73-szor, kínaiul pedig 8,5-ször annyian érdeklődtek a téma iránt, mint hat évvel ezelőtt.

A BBC cikke megjegyzi, hogy ebből még nem következik, hogy a portugálok között ennyivel növekedett volna a szorongók száma, de a növekvő érdeklődést az adatok jól mutatják.

Északon nagyobb az érdeklődés

A kutatás szerint az északi országokból különösen sok klímaszorongós keresést indítottak: az összes, klíma- vagy ökoszorongásról szóló kérdés 40 százalékát Finnországban, Svédországban, Dániában vagy Norvégiában tették fel.

A Google egy meg nem nevezett szóvivője szerint az adatokból az is kitűnik, hogy az embereket a részproblémák is egyre jobban érdeklik: a klímaváltozásról, az üvegházhatású gázok kibocsátásáról és a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásról szóló keresések száma 120 százalékkal nőtt az elmúlt 12 hónapban.

Egy két évvel ezelőtti kutatás szerint a 16 és 25 év közötti fiatalok 60 százalékát nagyon vagy rendkívüli módon aggasztja a globális klímaválság, 45 százalékuk pedig arról számolt be, hogy ez az érzés a mindennapjaikon is érezhető nyomot hagy.

