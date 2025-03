Öt éve után végre lezárulhat Maurizio Cattelan ellopott arany vécécsészéjének ügye

Két oxfordi férfit bűnösnek találtak Nagy-Britanniában egy 2019-es műtárgy rablásért, amelynek során egy kiállításról ellopták Maurizio Cattelan olasz kortárs képzőművész arany vécécsészéjét. Egy harmadik társuk már korábban beismerte a rablást – adja hírül az Art Newspaper.

A hatmillió dollár értékű provokatív műtárgy az America (2016) címet viseli és a megosztó műveiről ismert Cattelan egyik leghíresebb munkája. A teljesen működőképes, 18 karátos arany vécé mindössze két napja volt kiállítva az Oxford környéli Blenheim Palace 18. századi épületének mosdójában, amikor egy ötfős csoport három tagja, 2019 szeptember 14-én éjjel behatolt az épületbe és egyszerűen elvitte a művet. A külső biztonsági kamerák rögzítették is az érkezésüket és távozásukat.

photo_camera Maurizio Cattelan: America (2016) Fotó: CHRISTINA HORSTEN/dpa Picture-Alliance via AFP

Az alkotást nem védte semmi, térfigyelő kamera sem, ugyanis az, Cattelan elképzelésének megfelelően valóban vécéként funkcionált, a Blenheim Palace mellékhelyiségébe beszerelve. Ez volt az első alkalom, hogy a művet az Egyesült Államokon kívül máshol is bemutatták (a New York-i Guggenheim Múzeumban volt beszerelve), és Cattelan kiállításának messze nem ez volt a legmegosztóbb darabja.

A tolvajoknak, akik a rablás előtti nap gondos terepszemlét is tartottak, sőt, egyikük rendeltetésének megfelelően használta is a vécécsészét, mindössze öt percre volt szükségük ahhoz, hogy az amúgy igen nehéz, 98 kilós tárgyat kiemeljék a helyéről, kicipeljék az épületből, berakják egy autó csomagtartójába és eltűnjenek vele. Az America című művet a kiállítás szervezői egyszerűen nem tekintették biztonsági kockázatnak – részletezi a BBC – , mert nem hitték, hogy egy használatban lévő vécét bárki el akarjon lopni. Ezzel együtt: a mellékhelyiség ajtaját a kiállítás látogatási idejének végén nem zárták be, valamint a járőrözés is felületes volt, ezt használták ki a tolvajok.

