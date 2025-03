Budapest a ketamin egyik európai fővárosa

Amszterdam és Eindhoven után Budapesten fogy a legtöbb ketamin Európában – derül ki az Európai Unió Kábítószer-ügynökségének (EUDA) friss jelentéséből. A Törökországgal és Norvégiával együtt összesen 26 ország 128 városában tavaly tavasszal végzett szennyvízelemzés alapján a magyar főváros az ötödik a C 13 H 16 ClNO kémiai képletű disszociatív hallucinogén fogyasztásának globális listáján.

Az állatgyógyászatban és a humánpraxisban érzéstelenítő és fájdalomcsillapításra használt molekula az 1970-es évek elején jelent meg az észak-amerikai és nyugat-európai fekete piacon, Magyarországon pedig a rendszerváltást követő évektől szerepel az illegális drogok listáján.

photo_camera Szilárd halmazállapotú fekete piaci ketamin Fotó: Wikipédia

A 2024 márciusától két hónapon át mintegy 68,8 millió ember szennyvízének elemzése szerint az egy évvel korábbihoz képest az amfetamin, a kokain és az MDMA/ecstasy fogyasztásának mértéke egyöntetűen emelkedett Európában, miközben a kannabiszé csökkent valamelyest. A legnagyobb mennyiségű ketamint, illetve annak bomlástermékeit Belgium, Hollandia, Magyarország és Norvégia városaiban mutatták ki a szennyvízelemzések.

A szennyvízben található kokainmaradványok továbbra is a nyugat- és dél-európai városokban (különösen Belgiumban, Hollandiában és Spanyolországban) a legmagasabbak, de a keleteurópai városok többségében is találtak nyomokat, ahol továbbra is megfigyelhető némi emelkedés. A 2023-as és 2024-es adatokkal rendelkező 72 város közül 39 számolt be növekedésről, míg 17 város nem változott, 16 pedig csökkenést mutatott. Az amfetamin-használat mértéke Belgium, Németország, Hollandia, Svédország és Norvégia városaiban volt a legmagasabb a vizsgált időszakban, míg a metamfetamin továbbra is Csehország és Szlovákia urbanizált régióiban vezeti az illegális szerek listáját, de Belgiumban, Horvátországban, Németország keleti részén, Spanyolországban, Hollandiában és Törökországban, valamint számos észak-európai és balti országban is megtalálható. A kannabisz THC-COOH metabolitjának legnagyobb mennyiségét nyugat- és dél-európai városokban találták, különösen Spanyolországban, Hollandiában, Norvégiában és Portugáliában. 2024-ben csökkenő tendenciák mutatkoztak: 2023 óta 51 városból 25 város számolt be csökkenésről, 13 város pedig növekedésről.

A szennyvízelemzés a tiltott kábítószer-használat heti mintázatait is jelzi. Ezek szerint a vuzsgált városok több mint háromnegyedében hétvégén ugrott meg a kokain, a ketamin és az MDMA/Ectasy koncentrációja, míg az amfetamin, a kannabisz és a metamfetamin szermaradványai és bomlástermékei egyenletesebb heti eloszlást mutattak.

A jelentés szerint a metamfetamin és az MDMA/Ecstasy esetében nem volt jelentős különbség a nagy és kis városok eredményeinek összehasonlításakor. Ez arra utal, hogy bizonyos esetekben a „városi” kábítószer-használati minták a kisebb városokra is átterjedhetnek.

