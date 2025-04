A nitizinonnal kezelt betegek vére halálos méreg a szúnyogok számára

Egy friss kutatásból kiderült, hogy ugyanaz az enzim, ami meggátolja, hogy a káros anyagok felhalmozódjanak az alkaptonúriában szenvedő betegek szervezetében, azt is meggátolja, hogy a szúnyog meg tudja emészteni az elfogyasztott vért – így a nitizinon nem csak emberek gyógyítására, hanem szúnyogok pusztítására is alkalmas, ezzel pedig újabb fegyvert jelenthet a malária elleni küzdelemben.

Korábban az ivermectinnel is kísérleteztek, és bár az eredmények a maláriaszúnyogok irtásában biztatóak voltak, a szer nemcsak a szúnyogoknak ártott. Az állatgyógyászatban széles körben alkalmazott féreghajtóra ráadásul immunitás is kialakulhat, ezért ott, ahol széles körben alkalmazták embereken és állatokon, nem javasolják a használatát szúnyoggyérítésre is.

Valódi csodaszer

Lee R. Haines, a kutatás eredményeit rögzítő tanulmány egyik szerzője szerint a nitizinon ráadásul hatékonyabb is, mint az ivermectin, sőt, mivel kizárólag a vérszívókra hat, így környezetbarát megoldásnak is számít. A gyógyszer szúnyogirtó hatása tovább is tartott a vérben, mint az ivermectiné, ami sokkal hatékonyabbá is teszi az moszkitók ellen.

A kutatók szerint a nitizinon még azokat a szúnyogokat is elpusztította, amelyeket a hagyományos szerek nem, és minden korcsoportban működött – ez azért is fontos, mert a maláriát főleg az öregebb szúnyogok terjesztik. Haines szerint a szer hatékony lehet ott is, ahol az ivermectin csődött mond, de különösen hatékony lehet, ha a két szert felváltva alkalmazzák.

A kutatás egy váratlan hozadéka lehet a nitizinon árának csökkenése: ha a szert valóban bevetik a szúnyogok ellen, várhatóan a belőle készült gyógyszerek ára is csökken majd. Haines és társai jelenleg a pontos adagolást dolgozzák ki: az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy már minimális dózisnál is megjelenik a moszkitógyilkos hatás, de hogy pontosan mekkoránál, az csak később derül ki.