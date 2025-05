Félrevezető adatokkal hirdeti Orbán Balázs a magyar gazdaság sikerességét

Simor András, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke nemrég a Dollárpapa című podcastunk vendégeként elemezte a jegybank elmúlt 12 évének botrányos gazdálkodását, szerdán pedig a 24.hu-n megjelent írásában 13 pontban fejtegette, hogyan okozta az Orbán-rendszer a magyar gazdaság lemaradását.

A cikk alapvetésére, tehát arra, hogy a magyar gazdaság rosszul teljesít az elmúlt időben, már reagált is a Facebookon Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatait összesítve mutatott rá arra, hogy 2015 első negyedéve és 2024 harmadik negyedéve között a magyar GDP kifejezetten sokat fejlődött az OECD-tagállamokkal összehasonlítva.

Az ábráról tényleg azt lehet leolvasni, hogy elég sokat fejlődtünk és jól állunk a legtöbb országhoz képest. Ugyanakkor Simor a cikkében összegyűjtött pontokban nem feltétlenül azt mondja, hogy az Orbán-kormányok intézkedései mindig rosszat okoztak a gazdaságnak, hanem inkább azt, hogy a hosszú távú gondolkodás hiánya és a létező hosszú távú stratégiák tévedései mára nagyon kedvezőtlen folyamatokat alapoztak meg. Simor így fogalmaz: „Az orbáni gazdaságműködtetés évtizedekre terjedő károkat okozott a magyar gazdaságnak.”

Ezért ha az adatokra vagyunk kíváncsiak, akkor észszerűbb Simor következtetéseit a 2020-2025 közötti időszak számain megvizsgálni, hiszen az évtizedes károkozás még csak most kezdődik. Ha pedig így teszünk, az Orbán Balázs által is használt adatokat vizsgálva is más képet kapunk.

photo_camera Grafika: Qubit

Még pontosabb egyébként, ha nem is az OECD-országokkal vetjük össze magunkat, hanem az Európai Unió tagállamain belül is azokkal, akikkel hasonló helyzetből indultunk. Az alábbi ábra segít tehát igazán eldönteni azt a kérdést, hogy hova vezet az Orbán-kormány gazdaságpolitikája.

photo_camera Grafika: Qubit

A kép így már mindjárt nem olyan rózsás.