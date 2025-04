Simor András: Több ezer milliárd forint kárt okozott az MNB az adófizetőknek egy csomó NER-es cég alacsony kamatozású kötvényeinek az összevásárlásával is

Óriási vihar kavarog a Magyar Nemzeti Bank elmúlt 12 évének botrányos gazdálkodása körül. Április 25-én jött a hír, hogy az MNB új vezetése büntetőfeljelentést is tesz a korábbi elnök, Matolcsy György irányítása alatt történtek miatt. A márciusi ÁSZ-jelentés nyomán már most több száz milliárd forintnyi elherdált vagyonról beszélnek, de valójában az adófizetőket sújtó összes kár ennél is sokkal nagyobb lehet.

A Dollárpapa podcastban Simor András közgazdásszal, a Magyar Nemzeti Bank 2007-2013 közötti elnökével beszélgettünk a jegybank gazdálkodásáról, monetáris politikájáról, gazdaságélénkítő tevékenységeiről és egyéb egzotikus ügyeiről, mint az ingatlanfejlesztés, az oktatásszervezés vagy épp a műkincspiac élénkítése. Simor számokkal aládúcolt, egészen dermesztő kritikát fejtett ki nekünk a Matolcsy György nevével fémjelzett korszakról, a pazarlás és a csalásgyanús műveletek mértékéről. A beszélgetés második felében szó volt az egyre bizalomhiányosabb globális gazdasági helyzetről és arról is, hogy vajon itthon valós teljesítmény nélkül hogyan fogja fenntartani a NER a gazdasági fejlődés látszatát.

photo_camera Simor András közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke Fotó: Tóth András/Qubit

Mivel és mekkora kárt okozott az adófizetőknek az MNB?

Hogyan lehet 200 milliárdot ingatlanokra költeni? Valóban négyzetméterenként 8 millióért újították fel az eleve kiváló állapotban lévő székházukat?

Mért vesz meg az MNB egy 3 millió forintot érő Benczúr-képet 110 millióért?

Hogyan csinált magának a jegybank 1400 milliárd forint fölötti veszteséget 2022 és 2024 között NER-es cégek alacsony kamatozású kötvényeinek összevásárlásával?

Miért pont most pattant ki ez a botrány? Mit nem látott eddig Windisch László, ÁSZ-vezér, aki egyébként korábban maga is az MNB alelnöke volt?

És mire számítsunk mi, magyarok ebben a bizonytalan globális gazdasági környezetben a választások előtt egy évvel?

Hallgasd alább:

link Forrás

A beszélgetést Szabó Attila, a Qubit állandó szerzője vezette. Az epizód elérhető Spotify-on, Google Podcasts-on, Apple Podcasts-on, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel.

