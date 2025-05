Amerikai tudósok kikutatták: a víz egészséges

A Virginiai Állami Műszaki Egyetem (Virginia Tech) táplálkozástudományi és gerontológiai kutatói friss tanulmányukban azt mutatták be, hogy a folyadékbevitel milyen módokon segíti a testtömeg szabályozását és a betegségek megelőzését, vagyis lényegében azt, hogy miért egészséges a víz fogyasztása, különösen középkorú vagy idősebb felnőttek esetében.

Mivel a víz a teljes testtömegünk legalább 60 százalékát teszi ki, és nap mint nap számos úton (légzéssel, izzadsággal, vizelettel, széklettel) távozik a szervezetből, a veszteséget élelmiszerek és italok segítségével kell pótolni. A víz olyan kritikus testi funkciókban lát el fontos szerepet, mint a hőszabályozás, a vérkeringés szabályozása, az oxigén- és tápanyagszállítás, valamint a salakanyagok eltávolítása. A megfelelő vízbevitel továbbá a vese, a gyomor, a bél- vagy az urogentiális rendszer funkcióinak fenntartásához is szükséges.

Az elégtelen vízbevitel dehidratációhoz vezethet, ami nemcsak az erőnlét vagy a kognitív funkciók csökkenésével, de a krónikus betegségekből származó magasabb halálozással és az elhízás fokozott kockázatával is együtt jár. A kutatók egy olyan tanulmányra is hivatkoznak, amely szerint a dehidratáció egyik indikátora, a vér nátriumszintjének emelkedése összefügg a biológiai öregedés felgyorsulásával és a korai halálozással is. Ezzel szemben a több vizet fogyasztók – legyen szó csap- vagy ásványvízről – adott időn belül kevésbé híznak el, és a körükben kisebb a szívbetegségek és a 2-es típusú cukorbetegség kockázata is. Külön vizsgálták a víz hatását a 45 éves vagy idősebb felnőttek körében, akiknél a magasabb ivóvízbevitel a vesekő és a húgyúti fertőzések, valamint a paradontitis (fogágybetegség) csökkent kockázatával járt együtt.

A Physiology & Behavior szaklapban megjelent kutatási eredmények szerint az étkezés előtti vízivás csökkentheti az éhségérzetet és az étkezés során felvett energiát, valamint idővel nagyobb mértékű fogyáshoz is vezethet. A kutatás azon résztvevői, akik naponta háromszor fél liter vizet megittak étkezés előtt, 12 hét elteltével jelentősen több súlyt adtak le, mint azok, akik nem fogyasztottak vizet evés előtt. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: a vízivás a fogyasztás időpontjától függetlenül kulcsfontosságú a testsúly szabályozásában.

Az ajánlott napi vízfogyasztást 19 éves vagy idősebb felnőttek körében 2,7 és 3,7 liter között állapították meg, amiből kb. 2,2-3 litert kell itallal bevinni.