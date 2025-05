Varázsgombát adtak vallási vezetőknek, és rájöttek, hogy az istenük nőnemű

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem és a New York-i Egyetem közös kutatásában különböző vallási felekezetek vezetői nagy dózisú pszilocibinterápián vettek részt, hogy feltárják a spirituális élmények elmélyítésében és a hivatás hatékonyságának növelésében rejlő lehetőségeket. A tanulmány várhatóan még májusban megjelenik a Psychedelic Medicine folyóiratban – addig is a New Yorkerben számolt be a kutatásról a pszichedelikus forradalmat testközelből végigkövető Michael Pollan.

A vizsgálatban keresztény lelkészek, zsidó rabbik, muzulmán vezetők és egy zen buddhista roshi is részt vett, és az eredmények megdöbbentőek voltak: a résztvevők 96 százaléka életének egyik legjelentősebb spirituális élményeként értékelte a varázsgomba hatóanyagával való első találkozását, míg 79 százalékuk arról számolt be, hogy az élmény óta az imádkozásuk tartalmasabb, nőtt az empátiájuk és ezáltal a hivatásuk hatékonysága is, és a mindennapi életben is jobban érzik az isteni jelenlétet.

A résztvevők meghatározó spirituális találkozásokról számoltak be, és érdekes módon sokan a hagyományos nemi normákkal ellentétes módon élték meg az isteni jelenlétet: gyakran női vagy anyai természetű lénnyel találkoztak a pszichedelikus utazásuk során, ami ellentétben állt a fejükben élő hagyományos, férfias istenképekkel. Ez az élmény néhányukat arra késztette, hogy újragondolják szerepüket és spirituális gyakorlataikat, míg mások olyan hitalapú pszichedelikus kezdeményezéseket indítottak, amelyek ezeket az élményeket a bevett vallási gyakorlatokba integrálják.

A kutatás eredményei azt sugallják, hogy a pszichedelikus szerek, ha ellenőrzött módon, felügyelet mellett használják őket, mély spirituális felismeréseket nyújthatnak, és elősegíthetik az isteni szintekhez való szorosabb kapcsolódást.

