Száz éve kihaltnak hitt virág bukkant fel Angliában

Visszatérhet az angol erdőkbe a viktoriánusok egyik nagy kedvence, a boldogasszony papucsa (Cypripendium calceoulus), amelynek az utolsó vadon élő példányát 1930-ban találták meg Yorkshire-ben. A faj sorsát az orchideamániás viktoriánusok pecsételték meg: az 1800-as évektől kezdve a gazdag gyűjtők irtózatos összegeket fizettek az egzotikus példányokért, amelyekre világszerte vadásztak, azok pedig, akik nem tudták megfizetni ennek a költségét, kénytelenek voltak beérni az Angliában is őshonos kosborfélével.

photo_camera A ritka kosbor Fotó: MAGNUS MARTINSSON/TT News Agency via AFP

A faj megmentésén az utolsó tő megtalálása óta dolgoznak, néhány éve pedig a virág visszatelepítési programját is elindították. A program helyszíneit szigorú titokban tartják, a növényekre pedig rendőr vigyáz, nehogy a történelem megismételje önmagát, és valaki ellopja a kosborokat. Az első vadon növő, magról kikelt kosbort 2024-ben találták meg Yorkshire-ben, ezért Jono Leadley, a Yorkshire Wildlife Trust munkatársa, a kosborprogram vezetője abban bízik, hogy idővel a virág elterjed a korábbi természetes élőhelyein.

Több évtizednyi munka

A visszatelepített példányokat a Kew Gardensben nevelték, önkéntes orchideaszakértők gondozták őket, a titkos helyszíneket pedig a Plantlife és a Yorkshire Wildlife Trust választotta ki. A következő években további több száz példányt helyeznek majd el a kiválasztott helyszíneken.

A növények állománya világszerte stabil, ezért a Cypripendium calceoulus az IUCN vörös listáján nem is szerepel, de nemcsak Angliában ritka és védett, hanem például Magyarországon is, a természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A növény a többi kosborhoz hasonlóan gombákkal áll szimbiózisban, magyarul rigópohárnak, Vénusz-sarucskának, erdei papucsoskosbornak vagy kakukvirágnak is nevezik.