A kutyájával együtt temettek el egy viking nőt Norvégiában

Mindössze húsz centis mélységben egy ritka viking sírt találtak Senja szigetén két évvel ezelőtt: a lelőhelyre egy fémkeresős bukkant rá, amikor az egyik benne lévő brossra jelzett a készüléke, a régészek pedig az ékszer alapján megfejtették, hogy a sírba 900 és 950 között egy nőt temettek, méghozzá egy 5,4 méter hosszú hajóban, számos sírmelléklettel, illetve a holttest lábánál egy kutyával.

Az egyik bross Fotó: The Arctic University Museum of Norway, UiT

Ezek külön-külön nem számítanak kifejezetten ritkaságnak, együtt viszont már annál inkább: a temetés körülményei arra utalnak, hogy a nő az elithez tartozott, de nem feltétlenül az uralkodó osztályhoz.

A feltárás Fotó: The Arctic University Museum of Norway, UiT

Anja Roth Niemi, a feltárást vezető régész szerint az bizonyos, hogy legalábbis a szigeten fontos státuszt tölthetett be, de az is elképzelhető, hogy regionálisan is ismert volt. Roth Niemi szerint a hasonló hajós temetések a gazdag sírmelléklettel együtt ritkaságnak számítottak: egy generáció alatt csak egy-két hasonlóra lehetett példa.

Ékszer, fenőkő, sarló, kutya

A sírból előkerült két ezüsttel díszített melltű a viking nők jellegzetes viselete volt, az ékszerek szépen megmunkáltak, de Roth Niemi szerint nem utalnak arra, hogy a gazdájuk királyi származású lett volna. Az 5,4 méter hosszú hajó már elkorhadt, csak a körvonalai látszanak. A sírmellékletek között volt egy bálnacsontból készült, gyűrű alakú függő is, ezt a kutatók szerint szövéshez használhatták, ahogy a szövésre utal a szintén itt talált pergető is. A sírban egy fenőkövet és egy vasból készült sarlót is elhelyeztek.

A kutya teste Fotó: The Arctic University Museum of Norway, UiT

A kutya testét a nő lábánál helyezték el. A kutyás temetések nem számítanak kifejezetten ritkának a vikingeknél, de az ritkaság, hogy az állatok csontjai ilyen épségben maradjanak fent. Roth Niemi szerint a sagákból is kiderül, hogy a vikingek mennyire szerették a kutyáikat, a temetések alapján pedig úgy gondolhatták, hogy társaik a túlvilágra is elkísérik őket.

A feltárás környékét még vizsgálják: úgy tűnik, hogy a területen további sírok is lehetnek, a most feltárttól néhány méterre már egy hasonló korú brosst is találtak, ezért a következő lépés a terület LIDARos vizsgálata lesz. A most feltárt csontok vizsgálata még zajlik, ebből további részletek derülnek majd ki a nő koráról, étrendjéről és arról, hogy vajon honnan érkezett a szigetre (ha máshonnan származott egyáltalán).