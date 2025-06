PET-palackokból készült hanglemezeken adja ki régi albumait a Coldplay

A Coldplay zenekar kiadja eddigi teljes albumkatalógusát, méghozzá újrahasznosított műanyag palackokból készült, átlátszó lemezeken. A környezetbarát EcoRecord lemezek gyártása 85 százalékkal kisebb szén-dioxid-kibocsátással jár a hagyományos vinyl lemezek gyártási folyamatához képest.

A Coldplay kilencedik albuma, a Music of the Spheres Forrás: Magneoton

A zenekar albumait gondozó Parlophone igazgatója, Jen Ivory az Independentnek így kommentált: „Az áttérés EcoRecord LP-re megmutatja, mire képes az innováció és a szándék találkozása. Úttörő gyártási módszerről van szó, amely jelentősen csökkenti a környezeti hatást, miközben ugyanazt a kiváló minőségű hangélményt nyújtja, és új sztenderdet állít fel a fizikai hanghordozók terén.”

Kilenc korábbi album jelenik most meg ebben a formában, azt követően, hogy a legutóbbi, tizedik stúdióalbum, a MOON MUSiC már EcoRecord-ként jött ki 2024-ben. Tavaly a zenekar azt is bejelentette, hogy a Music Of The Spheres című turnéjuk első két évében 59 százalékkal csökkent a produkció szén-dioxid kibocsátása a 2016 és 2017 közötti stadionturnéhoz képest, így túllépték az eredeti 50 százalékos célkitűzésüket.

A most megjelenő, minden egyes, 140 grammos LP körülbelül kilenc újrahasznosított palackból készül, amelyeket megtisztítanak, granulátummá dolgoznak fel, majd ezt formálják hanglemezekké.

A Coldplay környezetbarát EcoRecord lemezei Forrás: Magneoton

Az új, környezetbarát lemezek augusztus 15-én érkeznek és Magyarországon is elérhetők lesznek.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: