Két ezüst- és négy bronzérem a nemzetközi AI-diákolimpia magyar mérlege

Az informatikai, matematikai és természettudományos diákolimpiákhoz hasonlóan a kutatói világelit első számú utánpótlási bázisát jelentő, idén másodszorra, Pekingben rendezett Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Diákolimpiára (IOAI 2025) két nemzeti válogatottat is nevezett az ELTE Informatikai Kara és a Neumann Társaság Mesterséges Intelligencia és Tehetséggondozási Szakosztálya.

Az emelt létszámú csapat igazolta a felkészítők előzetes várakozásait:

Lehotai Gergely (Pécsi Janus Pannonius Gimnázium) és Ungár Vince (Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium) ezüstérmet, Labancz Benedek (Kecskeméti Bolyai János Gimnázium), Magó Máté László (Premontrei Szent Norbert Gimnázium), Nagy Dávid Leonárd (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium) és Reicher Martin (Budapest School) pedig bronzérmet nyert az augusztus 5-én kezdődő egész hetes megmérettetésen.

A csapatot idén Gulyás László, a Neumann Társaság alelnöke, az ELTE egyetemi docense és Takács Tamás, az ELTE Informatikai Kar Mesterséges Intelligencia Tanszékének doktorandusza vezette.

A Pekingben rendezett második Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Diákolimpián induló magyar versenyzők, (bal és jobb szélen) a csapatvezetőkkel, valamint (kékben) a vendéglátói stáb tagjai Fotó: Neumann Társaság

