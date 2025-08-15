Tényleg létezik kék láva, ez folyik a Kawah Ijen vulkánból

A Kelet-Jáva szigetén található Kawah Ijen vulkán lávája kék színű, a kéngáz égése következtében. Amikor a kéngáz magas hőmérsékleten kiszivárog a vulkáni repedésekből és reakcióba lép a levegőben található oxigénnel, kékes lánggal ég – ismerteti az IFLScience.

Fotó: GERARD PLANCHENAULT/ ONLYWORLD.N/Only France via AFP

A kén másutt is bőségesen jelen van vulkáni környezetben, de a viszonylag sűrű kitöréseket produkáló Kawah Ijen az egyetlen vulkán a világon, amely rendszeresen kék színű lánggal ég. Ez a szokatlanul nagy kén készleteinek és a hidrotermális rendszere intenzív hőjének köszönhető, amely elérheti a 600 °C-ot is.

Fotó: MARTIN RIETZE/Bridgeman Images via AFP

Alaposabban megvizsgálva (mármint egy fotón) látszik, hogy a láva nem teljesen kék, ez inkább a lávából jövő intenzív, kék lángból származik, hasonló módon, mint ahogy például meggyújtott alkoholos italoknál látható.

Fotó: MARTIN RIETZE/Bridgeman Images via AFP

A vulkán Indonézia keleti részén, Jáván található, nem messze két tektonikus lemez találkozásától. Az ilyen területek gyakorta intenzív geológiai tevékenység helyszínei, mivel a lemezek ütközése magmát generál és megteremtheti a vulkánok kialakulásához szükséges feltételeket.

Fotó: GOH CHAI HIN/AFP

A Kawah Ijen egy vulkáni komplexum része, amely mintegy 22 kitörési pontot tartalmaz a kaldera szélén – ez vulkáni eredetű eredetű felszíni képződmény, hasonló a kráterhez, amit a vulkán kirobbanása és önmagába roskadása hoz létre. Megtalálható itt egy krátertó is, amely türkizkék, erősen savas vízzel teli.

