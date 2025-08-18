31-32 Celsius-fokokat mérnek a Földközi-tengerben, el is kezdtek szaporodni az invazív fajok

A Földközi-tenger gyors tropikalizáción megy keresztül, miután a rekordmagas vízhőmérsékletek átalakítják az ökoszisztémákat – figyelmeztetnek a tudósok. Törökország déli partjainál idén nyáron a 32 Celsius-fokot közelítette a tenger vízhőmérséklete, és a búvárok még 30 méteres mélységben is 29 fokot mértek, jóval a korábbi évek átlagai fölött.

A tengerbiológusok szerint a felmelegedés, ami a Földközi-tenger keleti részén a legerősebb, a Vörös-tengerből származó invazív fajok beáramlását idézi elő a Szuezi-csatornán keresztül. A mérgező tűzhal (Pterois miles) például egykor ritkaságnak számított, de ma már gyakran előfordul a török vizekben, ami olyan őshonos fajok tizedeléséhez vezet, mint a gébfélék. „Tíz éve még csak egy-két tűzhalat láttunk, most már 15-20 példány is feltűnik egyetlen merülés során” – mondta Murat Draman búvároktató az AFP-nek.

Egy búvár néz farkasszemet az invazív tűzhallal a libanoni Batroun partjainál Fotó: IBRAHIM CHALHOUB/AFP

A változás az egész keleti medencében ökológiai zavarokat okoz, ahol az őshonos halak a melegedő vizekkel és az új betolakodókkal egyaránt küzdenek. Gil Rilov professzor, az Izraeli Oceanográfiai és Limnológiai Kutatóintézet munkatársa rámutatott, hogy a Szuezi-csatorna 2015-ös mélyítése és szélesítése felgyorsította az inváziót. A Siganus rivulatus nevű nyúlhal például már Máltáig is eljutott, több mint 1700 kilométerre a csatornától. Ráadásul a tudósok arra figyelmeztetnek, hogy ami most keleten zajlik, két évtizeden belül elérheti az északi és nyugati partvidékeket is.

A hosszú távú kilátások aggasztóak. Egy, az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) tavaly megjelent tanulmány szerint az Atlanti-óceán melegedése 2050-re új fajokat sodorhat a nyugati Földközi-tengerbe, a legrosszabb forgatókönyv szerint pedig 2100-ra teljesen „trópusi” tengerré válhat a medence. Mivel a Földközi-tengerben nincsenek nagy számban természetes ragadozók, például cápák vagy barrakudák, a tűzhalakhoz hasonló invazív fajok akadálytalanul szaporodnak, és veszélyeztetik a biodiverzitást. „A ragadozók hiánya miatt a tűzhalak nagyon jól érzik magukat itt, és a populációjuk évről évre nő” – mondta Draman.

A szakértők sürgetik, hogy mielőbb védelmi intézkedéseket vezessenek be a tengeri rezervátumok megőrzésére és az invazív fajok terjedésének megfékezésére, mielőtt a Földközi-tenger ökoszisztémája véglegesen átalakulna.