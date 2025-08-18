Milyen szám állhat a kérdőjel helyén?

259. feladvány: Fura sorozat

Pontosan egy szám való a kérdőjel helyére. Melyik az a szám?

?, 10, 1000, 50, 60, 30, 16, 66, 12, 59, 69, 39, 2030, 99

Tipp Nem matematikai feladvány!

Megoldás Vegyük észre, ha a számokat betűvel írjuk le, akkor a betűk száma egyesével növekszik: tíz (3), ezer (4), ötven (5), hatvan (6), harminc (7), tizenhat (8), hatvanhat (9), tizenkettő (10), ötvenkilenc (11), hatvankilenc (12), harminckilenc (13), kétezer-harminc (14), kilencvenkilenc (15). Ezek alapján a kérdőjel helyén csakis az 5 (öt) lehet.

