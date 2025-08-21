Elnézést kért a Duolingo, amiért gonosznak nevezte a Harry Potter írónőjét

„Magst du die ­Bücher mit Harry Potter als Figur?” (szereted a Harry Potteres könyveket?) - szólt a kérdés a népszerű nyelvtanuló app, a Duolingo német nyelvleckéjében. A kérdésre a program két választ kínált fel: az egyik szerint a válaszadó szereti a Harry Pottert, csak az írónőjét nem, mert gonosz, a másik szerint a felhasználót érdekli a sport. Miután a második opciónak semmi köze nincs a feltett kérdéshez, a boldogtalan németül tanulónak, ha helyes választ akart adni, muszáj volt pálcát törnie J. K. Rowling felett.

A problémára egy Gaby Koppel nevű felhasználó hívta fel a figyelmet, aki szerint az írónőt a transzneműek jogairól való véleménye miatt pécézték ki az alkalmazás fejlesztői. Szerinte ez volt az első eset, hogy a programban egy valódi ember került szóba, méghozzá „nem Putyin, nem az ajatollahok, hanem olyasvalaki, aki genderkritikus álláspontot képvisel”. Koppel szerint ráadásul Rowling emlegetése egy német nyelvleckében teljesen felesleges is.

Régi vita

Rowling régóta ismert arról, hogy genderügyekben Nicola Sturgeon szerint „Trumpista álláspontot” képvisel, és csak a születési nemet fogadja el valódinak, ettől az állásponttól a Harry Potter-filmek több szereplője, Daniel Radcliffe, Emma Watson és az új sorozatban szerepet kapott Nick Frost is elhatárolódott.

Az írónő az X-en a múlt héten újra elővette a témát: széljegyzetekkel látta el Nicola Sturgeon skót politikus önéletrajzi könyvét, leginkább azokat a részeket, amelyekben a transzneműek jogairól volt szó (Sturgeon egy olyan törvénytervezetet támogatott, ami könnyebbé tette volna a nemváltást, ezt végül nem szavazták meg).

A Duolingo elnézést kért a hibáért, a cég szóvivője pedig megígérte, hogy eltávolítják az alkalmazásból a Rowlingot minősítő mondatot.

