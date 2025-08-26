Négyes csillagrendszert fedeztek fel, ami rejtélyes égitestek titkait fedheti fel

Négyes csillagrendszerre bukkantak kutatók kozmikus szomszédságunkban, ami hozzásegíthet a rejtélyes barna törpék jellemzőinek jobb megértéséhez – írta meg hétfőn a New York Times.

A barna törpék nem számítanak valódi csillagoknak, mivel tömegük nem elég nagy ahhoz, hogy magjukban hidrogén héliummá fuzionáljon. De ahhoz igen, hogy deutérium (a hidrogén egyik izotópja) fúziója menjen végbe bennük, ami miatt némi fényt és hőt bocsátanak ki. Ennek köszönhetően az 1990-es években lehetővé vált az első barna törpék felfedezése, amik létezését már évtizedekkel korábban feltételezték a csillagászok.

Csang Ceng-hua, a kínai Nanking Egyetem csillagásza és kollégái az amerikai WISE és az európai Gaia űrtávcsövek adataiban kutattak olyan barna törpék után, amik fényes csillagok körül keringenek, ami egy bevett módszer a halvány égitestek vizsgálatára.

A négyes csillagrendszer művészi illusztrációja Fotó: Jiaxin Zhong/Zenghua Zhang

A Földtől 82 fényévre rá is találtak egy barna törpére, amiről úgy tűnt, hogy egy vörös törpe csillag körül kering. Ahogy viszont alaposabban megvizsgálták a rendszert, kiderült, hogy egy helyett két barna törpével van dolguk, amik egymás körül keringenek. Később pedig a fényesebb csillagról is kiderült, hogy az valójában egy kettőscsillag.

A kutatásban résztvevő és a New York Timesnak nyilatkozó Adam Burgasser amerikai asztrofizikus elmondta, hogy a két barna törpe és a két vörös törpe csillag ugyanazokból az anyagokból keletkeztek, egy helyen és egy időben. A fényesebb csillagok vizsgálata így lehetővé teszi a barna törpék jellemzőinek, például koruknak, hőmérsékletüknek és összetételüknek a felderítését is.

A Monthly Notices of the Royal Astronomical Society folyóiratban júniusban megjelent tanulmányuk szerint a csillagrendszer kora 300 millió és 2 milliárd év közé esik, és az egyik barna törpe tömege mindössze 9-28-szorosa a Jupiterének, vagyis nem sokkal nagyobb, mint egy gázóriás.

A csillagászok reményei szerint az égboltfelmérését hamarosan megkezdő chilei Vera Rubin obszervatórium – amiről itt írtunk részletesen – segít majd a halvány égitestek felfedezésében, amiből a Tejútrendszerben akár több milliárd is lehet.