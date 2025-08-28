Méteres tüskék álltak ki a valaha megtalált legbizarrabb dinoszaurusz nyakából

Megdöbbentően furcsa dinoszauruszra bukkantak őslénykutatók Marokkóban – írta meg szerdán a Reuters. A 165 millió évvel ezelőtt élt állat testét vastag páncélzat és hatalmas tüskék borították be, amik hossza egyes helyeken elérhette az akár egy métert is.

A Spicomellus afer művészi rekonstrukciója Fotó: Matt Dempsey

Az Atlas-hegységben felfedezett új fosszília alapján a kifejlett Spicomellus afer négy méter hosszú volt, és súlya 1-2 tonna lehetett. A bizarr megjelenése mellett az állat különlegességét az adja, hogy az Ankylosauria páncélos, négy lábon járó, növényevő dinoszaruszok legelső ismert képviselője lehet.

„A Spicomellus páncélzata megdöbbentően furcsa, semmilyen más dinoszauruszéhoz, vagy más, még élő vagy már kihalt állatéhoz sem hasonlítható” – mondta Richard Butler, a Birminghami Egyetem paleontológusa és a Nature folyóiratban szerdán közölt tanulmány egyik szerzője.

„Nemcsak, hogy minden bordáján hosszú, hegyes tüskék sorakoztak – amit semmilyen más állatnál nem láttunk még – de a nyaka körül golfütő hosszúságú tövisek álltak ki” – mondta. A páncélzat a kutatók szerint kettős funkciót láthatott el: védelmet biztosíthatott a nagy ragadozó dinoszauruszokkal szemben, valamint szexuális szelekciós díszként szolgálhatott.

A jura időszaki dinoszauruszt eredetileg egy borda fosszília alapján írták le 2021-ben. Butler és kollégái nem sokkal később a faj egy sokkal teljesebb fosszíliájára akadtak rá, ami lehetővé tette páncélzatának vizsgálatát, valamint annak megerősítését, hogy az állat az Ankylosauria dinoszauruszok közé tartozott.

