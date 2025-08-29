A ma általánosan elterjedt világtérképünk félrevezető, Afrika szeretné lecserélni

A ötvenöt tagállamot tömörítő kontinentális szervezet, az Afrikai Unió is támogatja azt a kampányt, amelynek célja, hogy az általánosan használt, Mercator-vetület alapján készült világtérképet egy alternatív térkép váltsa fel, amely pontosabban tükrözi Afrika méretét. A kezdeményezés mögé a tizenöt tagállamból álló kormányközi szervezet, a Karib-tengeri Közösség is beállt – adja hírül az IFLScience.

A Mercator-vetületet Gerardus Mercator flamand térképész alkotta meg 1569-ben. Hengeres térképvetületről van szó: a földgömböt egy hengerbe helyezik, majd a térkép minden pontját a henger megfelelő pontjára vetítik. Ennek kiterített változata az, amit világtérképként ma általánosan ismerünk és leggyakrabban használunk. Ez lett a térkép a tengereken, óceánokon való hajózáshoz, de széles körben használjuk a tankönyvekben, a médiában, még a Google Maps alapjául is ez szolgált, bár az ma már digitális földgömbként ábrázolja a Földet, elhagyva a lapos térképek torzításait.

A Mercator-vetület Forrás: Wikipedia

Meglehetősen bonyolult egy háromdimenziós gömb alakú objektumot, mint a Föld bolygó, kétdimenziós síkon ábrázolni, kompromisszumos megoldások lehetségesek csupán. A geometriai problémát megkerülendő, a Mercator-vetület torzítja a szárazföldek méreteit: a sarkok közelében lévő régiók nagyobbnak tűnnek, míg az egyenlítő közelében lévő területek kisebbnek.

Ennek megfelelően Észak-Amerika és Európa nagyobbnak, mint amilyenek valójában, míg Afrika és az Egyenlítő közelében lévő régiók sokkal kisebbeknek tűnnek – ami sokak szerint megerősíti a Nyugat -centrikus világképet, a világban jelenleg érvényesülő hierarchiát.

A torzítás elég egyértelmű: a Mercator-vetület Grönlandot például nagyobbnak mutatja, mint Afrikát, ami pedig a valóságban tizennégyszer nagyobb Grönlandnál. Afrikában sokan úgy vélik, hogy ez igazságtalan és a térképcserét célzó, egyre növekvő mozgalom amellett érvel, hogy a Mercator-vetületet fel kell váltani egy alternatív térképpel, például a 2018-ban kifejlesztett Equal Earth vetülettel, amely Bojan Šavrič, Bernhard Jenny, and Tom Patterson munkája.

Az Equal Earth vetület Forrás: Wikipedia

„Afrikát a világtérképeken tévesen ábrázolják, és ez nem pusztán földrajzi kérdés, hanem azt tükrözi, hogy a világ miként tekint a kontinensre” – áll a Correct The Map kampány nyilatkozatában, amely azt szeretné elérni, hogy az ENSZ és az egyéb világszervezetek az Equal Earth térképet fogadják el.



