Tudományos kritika miatt töröltetne egy videót a YouTube-ról a kiszáradó Homokhátságon gazdálkodó állami erdészet

„A Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG Zrt.), egy állami tulajdonú vállalat, felszólította a Zöld Gerilla Mozgalmat, hogy távolítson el YouTube-csatornájáról egy videót, amelyben Dr. Tölgyesi Csaba ökológus kutató azt állítja, hogy a Homokhátságon a faanyag-termelés a jelenlegi környezeti és jogszabályi keretek között nem gazdaságos tevékenység. A KEFAG Zrt. menedzsmentjének állításával szemben a vállalat gazdasági működéséről szóló adatok, amelyek a cég adószámának ismeretében bárki számára nyilvánosan hozzáférhetők az e-beszamolo oldalon, más képet festenek”

– olvasható a Zöld Gerilla Facebook-oldal szerdai bejegyzésében.

A gazdálkodókból, ökológusokból, környezet- és vízügyi mérnökökből álló társaságnak címzett – másolatban a Qubithez is eljutott – szeptember 2-i keltezésű levelében a KEFAG Zrt. jogsértő tartalomra hivatkozva szólította fel a Zöld Gerilla Mozgalmat a „Láthatatlan sivatag - mennyi víz maradt nyárra az erdőben és a gyepen?” címmel július 21-én élesített videó eltávolítására.

A felszólító levél szerint az állami cég „a jó hírnév sérelmét megvalósító” állításai miatt már korábban megkereste az MTA-SZTE Alkalmazott Ökológiai Kutatócsoportját vezető Tölgyesit, aki a civilekhez irányította a KEFAG-ot, mondván, neki nem áll módjában a videóról rendelkeznie, a felpanaszolt „szakmai nézeteit” pedig külön levélben kívánja kifejteni a vállalatnak.

Tölgyesi Csaba ökológus a Zöld Gerilla Mozgalom Láthatatlan sivatag - mennyi víz maradt nyárra az erdőben és a gyepen? című YouTube-videójában Fotó: YouTube/ zöld gerilla

A KEFAG egyébként Tölgyesi azon állítását kifogásolja, amely szerint a mára gyakorlatilag félsivataggá vált Homokhátságon tevékenykedő cég „fakitermelő ágazata nem gazdaságos”, a szálláshely-szolgáltatással és egyéb ágazataival ellentétben. A vállalat azt állítja, hogy a fakitermelés „eredménye kiemelkedő” és „ennek az ágazatnak a jövedelmezősége fedezi pl. a közjóléti feladatvállalásaikat, így az ökoturisztikai objektumaink (ld. erdei szálláshelyeink) működtetésének költségeit is”.

A Magyarországot kiszárító vízgazdálkodási, tájhasználati gyakorlat megváltoztatását köztéri demonstrációkkal, nyílt levelekkel sürgető Zöld Gerillák cikkünk megjelenéséig nem távolították el a felpanaszolt tartalmat saját YouTube-csatornájukról, ehelyett kikeresték, és az idézett Facebook-bejegyzésben be is mutatták a KEFAG Zrt. nyilvános adatbázisokban, így az Igazságügyi Minisztérium e-beszamolo oldalán publikált üzleti eredményeit.

Kiderült, hogy a

„KEFAG Zrt. által közzétett hivatalos pénzügyi adatok, amelyek a 2023-as és 2024-es éves beszámolókból származnak, a milliárdos árbevétel ellenére csak minimális nyereséget mutatnak. A 2024-es évben a cég 10,414 milliárd forint nettó árbevételt realizált, miközben az adózott eredmény mindössze 630 ezer forint volt. Ez a profit a nettó árbevételnek mindössze 0,006 százaléka. A 2023-as évben a nettó árbevétel 9,601 milliárd forint volt, az adózott eredmény pedig 94,914 millió forint. Ez a nyereség a nettó árbevétel 0,98 százaléka”.

Ahogy az is, hogy az állami cég „pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolják a kapott állami és uniós támogatások, amelyek az éves beszámolókban is szerepelnek. (…) A vállalat 2024-ben 521,974 millió forint támogatásban részesült fejlesztési célokra, ami 107,152 millió forinttal haladta meg az előző évi összeget. Ezen felül a társaság 318,686 millió forint egyéb támogatásban is részesült, szemben a 2023-as év 197,134 millió Ft-jával”.

A Zöld Gerillák úgy vélik, hogy „a KEFAG Zrt. éves beszámolójában kimutatott nyereség nagyrészt a jelentős mértékű állami és uniós támogatásoknak köszönhető. Ezek nélkül a bevételek nélkül a vállalat működése pénzügyi veszteséget mutatna, ami alátámasztja a kutató kijelentését a tevékenység gazdaságtalanságáról”.

Itt pedig az állami vállalat által eltávolítani kívánt videó: